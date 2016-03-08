Loading...

Barbara D'Urso: Errore con Photoshop, Porta Deformata nella Foto su Instagram

Redazione Avatar

di Redazione

08/03/2016

Barbara D'Urso è gioiosa per il successo del suo programma 'Domenica Live' che ha fatto registrare ascolti da capogiro domenica scorsa. Per festeggiare, la conduttrice ha postato uno scatto su Instagram ma, come sempre, i fan sono molto attenti

    Molti utenti, dopo aver osservato la foto pubblicata su Instagram, hanno fatto notare come l'uso massiccio di Photoshop abbia alterato la porta alle spalle di Barbara. Effettivamente, la presentatrice di 'Domenica Live' appare nella foto con pancia e lato B piatti, ma anche la porta appare distorta. Photoshop è molto usato dalle star per eliminare difetti fisici ma bisogna fare attenzione ad usarlo perché si possono fare errori plateali, come quello presente nello scatto postato dalla D'Urso. Pancia piatta, lato B tonico e porta deformata, dunque, sono i protagonisti dell'immagine che Barbara ha voluto pubblicare per festeggiare il boom di ascolti che ha fatto registrare la puntata di 'Domenica Live' dello scorso 6 marzo, una puntata che ha ottenuto uno share alto anche perché ha avuto tra gli ospiti nientemeno che il premier Matteo Renzi. Tanti auguri Barbara per il successo della tua trasmissione, occhio però a non fare altri errori con Photoshop perché il popolo del web, come ben sai, è molto esigente e critico!
