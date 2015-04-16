Home Spettacoli Checco Zalone accusato: “Sole a catinelle” è un plagio

di Redazione 16/04/2015

Sembra profilarsi un serio guaio legale per Checco Zalone, a proposito della sua pellicola “Sole a catinelle” - diretta da Gennaro Nunziante e prodotto dalla Taodue di Pietro Valsecchi - uscito in sala nell'ottobre 2013, sbancando il botteghino e conquistando il titolo di maggiore incasso di tutti i tempi nelle sale italiane. Secondo quanto riferito dall'Ansa, lo scrittore Alex De Vietro ha denunciato infatti la Taodue sostenendo che la trama di "Sole a catinelle", è troppo simile a quella di un suo manoscritto regolarmente depositato in Siae, un anno prima dell'uscita in sala del film. Sull'esposto redatto dall'avvocato Fabrizio Lamanna, legale di De Vietro, si legge infatti: “La trama del film di Checco Zalone ‘Sole a catinelle' sembrerebbe appartenere al 22enne tarantino Alex De Vietro”. Secca la replica di Checco Zalone che fa dal suo profilo Facebook, risponde in modo ironico alla nota dell'Ansa: “Quindi cari sceneggiatori, se scrivete una storia in cui il protagonista alla fine muore, sappiate che i diritti sono dei sig. Marco, Matteo, Luca e Giovanni”. Michela Galli

