Home Serie TV Beautiful, Aly Forrester esce di scena: uccisa da Steffy

Beautiful, Aly Forrester esce di scena: uccisa da Steffy

di Redazione 24/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Beautiful è senza dubbio una delle soap opera più celebri di sempre. Negli ultimi tempi era stata diffusa la voce, infondata, della fine della telenovela. I fan di Beautiful hanno tirato un sospiro di sollievo, visto che la loro soap preferita continuerà ad essere trasmessa. E' vera, però la notizia relativa all'addio di uno dei componenti della famiglia Forrester, ovvero Alexandria Forrester, figlia di Thorne e Darla Chi segue Beautiful sa bene che Steffy e la giovane non vanno d'accordo ed Aly non ha remore nel dire alla cugina di detestare il suo atteggiamento. Non finisce qui. Tra qualche mese, chi vedrà la soap opera americana potrà scoprire che il comportamento di Aly diventerà molto nocivo. Successivamente alla sfilata della California Freedom, Alexandria ordirà un terribile piano: manipolerà la vettura di Steffy. Quest'ultima, constatando che la sua auto ha un guasto, deve fermarsi; la cugina, che finora la stava tallonando con la sua macchina, accelera e tenta di travolgere Steffy, proprio come fece Taylor, sua madre con Darla, sebbene accidentalmente. Alla fine, Aly Forrester sterza ed evita la cugina, ma si ferma ed inizia a litigare con lei, accusandola di essere, assieme a Maya, la rovina della Forrester. Steffy, vedendo infuriata Aly, cercherà di calmarla e, in un primo momento, sembra riuscirci. A un certo punto, però, Aly perde le staffe e cerca di colpire Steffy con un cric. Non ci riesce. Entrambe cadono a terra. Aly, allora, prova a colpire la cugina con una pietra. Steffy, per difendersi, afferra il cric e colpisce Aly. La scena viene ripresa col cellulare da Ivy. Il filmato di Ivy sarà molto importante per dimostrare che Steffy aveva colpito la cugina solo per difendersi. Sul luogo dell'alterco tra Aly e Steffy, finito tragicamente, arrivano anche i soccorritori ma per Aly non c'è più nulla da fare. Aly, insomma, morirà. Ashlyn Pearce ha già ringraziato tutti i fan sui social network, congratulandosi con loro per averla sempre appoggiata nei panni di Aly Forrester. Ecco il post pubblicato dalla Pearce su Twitter: "Grazie a tutti per il vostro affetto e supporto. Interpretare il ruolo di Aly Forrester è stato per me un onore". Gli sceneggiatori di Beautiful, nel corso degli anni, hanno stupito spesso i telespettatori con revival di personaggi considerati deceduti. Ricordate, ad esempio, il caso di Taylor? Per non parlare di Darla, personaggio che, secondo molti, sarebbe riapparso nella soap opera. Vero è che è difficile un ritorno di Alexandria in Beautiful. Mai dire mai, però, quando si parla della celebre telenovela americana. La morte di Aly, comunque sia, non è trascurabile e inciderà sulle storie e sull'atteggiamento degli altri personaggi. Qualche giorno fa, i fan italiani di Beautiful hanno contestato la la nuova programmazione in Italia della celebre soap. Per molti Beautiful è come un farmaco da prendere ogni giorno. Se non si prende si sta male. La variazioni relative alla programmazione hanno fatto adirare molti telespettatori. In sostanza, d'ora in poi viene mandato in onda un episodio alla volta. Non c'è più, in sostanza, il doppio appuntamento. I fan di Beautiful si lamentano anche degli spot pubblicitari (troppi), dell'esigua durata delle puntate e dell'assenza del riassunto all'inizio della puntata. Qualche giorno fa, i fan di Beautiful avevano organizzato una vera e propria protesta sul web, a cui ne sono seguite altre, caratterizzate dal lancio di diversi hashtag. I fan, insomma, sono stanchi di vedere poche puntate della loro soap preferita e tanti spot pubblicitari. Inoltre, la durata di ogni episodio è stata ridotta notevolmente. L'unico mezzo che hanno a disposizione i fan di Beautiful per far valere le loro pretese sono i social network. Chissà se i dirigenti Mediaset li ascolteranno e soddisferanno le loro esigenze? Intanto su Twitter è stato lanciato l'hashtag #MediasetFail, una sorta di contenitore di commenti e opinioni dei fan di Beautiful amareggiati per i nuovi cambiamenti intervenuti nella programmazione. Beautiful, telenovela americana fondata nel 1987, viene trasmessa dal 1987 in oltre 100 nazioni, tra cui l'Italia. La soap fece subito breccia nel cuore di tantissimi telespettatori e il suo successo accrebbe subito. Oggi Beautiful è seguito, in tutto il mondo, da circa 300 milioni di telespettatori. La soap opera resterà nella storia per svariati motivi, oltre indubbiamente per il gran numero di spettatori, come i premi vinti: 31 Daytime Emmy Awards, di cui 3 incassati consecutivamente. Ricordiamo che, in Italia, Beautiful venne trasmessa originariamente dalla Rai; poi, dal 1994, dalle reti Mediaset. Tra i personaggi più amati della soap americana ci sono senza dubbio Brooke Logan e Ridge Forrester.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp