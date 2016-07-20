Home Gossip A Belen piacciono le minestre riscaldate, torna con Borriello!

di Redazione 20/07/2016

Di solito, le minestre riscaldate hanno il sapore amaro del già vissuto, ma fa eccezione Belen che, incredibilmente, dopo essersi sposata, si separa e si ributta a capofitto in una relazione ancestrale, quella con Marco Borriello, colui che le regalò la popolarità ben otto anni fa. Sebbene nessuno dei due abbia confermato, tramite i social, la liaison, la coppia non ha smentito il servizio di Chi che li ritrae in Spagna, felici ed affiatati. Del resto, è il bacio a dirci che, stavolta, non è il solito gossip fasullo dell'estate di cui Belen si lamenterà sui social; stavolta, Belen ha davvero deciso di chiudere per sempre una relazione che pareva perfetta, quella con De Martino il quale, al contrario suo, sui Social mantiene un profilo basso, mostrandole rispetto. Tra un selfie e l'altro del fondoschiena, l'argentina non ha detto una parola sul ritorno di fiamma; anzi, ha postato una foto del servizio di Chi, tagliando Borriello e prediligendo la sua risata. Che motivo ha di tenere ancora ad una privacy inesistente? Molte le critiche che le sono piovute addosso sui social. Del resto, non basta l'avvenenza. E molti hanno imputato a Belen scarso rispetto per il marito che l'aveva preferita all'altra, proprio in diretta tv, in aggiunta a scarsa serietà. In fondo, un grande amore non finisce in pochi mesi ed un cuore ancora legato a qualcun altro non riesce realmente a tuffarsi in una relazione. Non un colpo di testa, del resto, ma il ritorno con un ex che ha comunque segnato momenti importanti della vita professionale di Belen. Difficile da credere che quella che sembrava una famiglia perfetta sia stata distrutta per sempre, forse dalla leggerezza e dal bisogno costante di essere al centro dell'attenzione. Anche oggi. Su Chi. Con quelle foto che non lasciano niente all'immaginazione ma sicuramente tanta amarezza nei fans della coppia Rodriguez-De Martino che speravano in una crisi momentanea e risolvibile. Proprio vero che nel mondo dello spettacolo tutto poco dura? Ma per quale ragione iniziare di nuovo qualcosa che già non ha funzionato? Chissà che non sia stato proprio Borriello il motivo della separazione con De Martino!

