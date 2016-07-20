Home Home Shannen Doherty E La Lotta Al Demone Peggiore, Il Cancro

di Redazione 20/07/2016

Abituata, ma solo sul set, alla lotta contro il male, un anno fa, Shannen Doherty, nota al grande pubblico per i ruoli di Brenda in Beverly Hills e di Prue in Streghe, ha scoperto un nodulo al seno. La paura, lo sconcerto, la vita che cambia e persino un intoppo assicurativo che le costa caro. Shannen Doherty era già gravemente malata un anno fa ma ha ritardato le cure di ben 12 mesi a causa delle lacune della sua Manager che, nonostante venisse pagata profumatamente, non aveva adempiuto alla copertura sanitaria per l'attrice. Un ritardo che ha fatto in modo che il nodulo si espandesse. In una toccante intervista in tv, nel gennaio del 2016, Shannen raccontava, con coraggio e determinazione, il suo dramma, cercando di essere un esempio per le donne che pativano lo stesso dolore. Sul suo volto, già i segni del trattamento ormonale, volto a bloccare le metastasi. Passano inverno e primavera; si arriva all'estate. L'attrice non si è ancora sottoposta a mastectomia. Proprio oggi, l'ex Prue di Streghe ha postato su Instagram i dolorosi scatti che la ritraggono mentre è intenta a tagliare i capelli dopo il primo ciclo di chemioterapia. Ha scelto, infatti, di ridurre la massa tumorale per poter poi proseguire con l'asportazione del seno. Tra lacrime, sorrisi e la vicinanza delle amiche più care, Shannen ha compiuto il gesto più difficile per una donna: privarsi, in parte, della propria femminilità pur di sopravvivere. In attesa dello step più difficile, l'asportazione chirurgica dei seni. Gesto doloroso per ogni donna, ma spesso necessario per abbattere il male supremo. Stavolta, purtroppo, non un demone fittizio pronto a fuggire con qualche incantesimo, ma il male del secolo che, purtroppo, non ha intenzione di guardare in faccia nessuno, arrecando dolore, ansie, e preoccupazioni. Ma una vera guerriera come Shannen Doherty può vincere anche questa battaglia, tanto acerrima, nella vita reale.

