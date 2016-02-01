Benoit Violer Morto Suicida a Crissier: Chef più Famoso al Mondo
di Redazione
01/02/2016
Uno degli chef più famosi e acclamati al mondo, il 45enne Benoit Violier, si è suicidato. Il cuoco coordinava la cucina del celebre Hotel de Ville di Crissier, a Losanna (Svizzera)Il cadavere di Violier è stato scoperto nella sua casa, a Crissier. Gli inquirenti hanno reso noto che lo chef si è tolto la vita con un'arma da fuoco. Ignoto attualmente il motivo che ha indotto l'uomo a farla finita. Il ristorante di Losanna in cui lavorava Violier occupa le classifiche mondiali dei ristoranti più autorevoli al mondo. Perché Benoit ha deciso di uccidersi? Nelle prossime ore avrebbe dovuto presentare, a Parigi, la nuova Guida Michelin, quella che attribuisce le stelle alla ristorazione che conta. Benoit era giovane ma considerato uno degli chef più validi al mondo. Aveva sostituito, nella cucina dell'Hotel del Ville, Philippe Rochat, morto l'anno scorso. La guida Gault & Millau aveva eletto Violiet, nel 2015, chef dell'anno. Un bel riconoscimento a un uomo molto esperto in ambito culinario, famoso e ricco. E' mistero, dunque, sul suicidio. Tantissimi chef hanno espresso il loro cordoglio per la morte di Benoit Violiet. Lo chef Numix ha parlato di "immensa perdita per tutto il mondo della gastronomia. Era uno chef all'apice della sua arte". Lo staff della Guida Michelin e lo chef Guy Martin hanno ricordato Violiet come "uno chef di immenso talento". Un comunicato diffuso dalla Polizia svizzera recita:
"Nel tardo pomeriggio, i poliziotti si sono recati a Crissier ed hanno scoperto il cadavere del signor Benoit Violier".I parenti del famoso chef hanno chiesto massimo rispetto della loro privacy "per poter piangere in pace". Benoit, dopo che l'Hotel de Ville venne incoronato come migliore ristorante al mondo, disse:
"E' meraviglioso, è eccezionale per noi. Questa classifica motiverà ulteriormente il nostro staff".Violier aveva ottenuto la cittadinanza elvetica due anni fa.
