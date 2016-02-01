Benoit Violer Morto Suicida a Crissier: Chef più Famoso al Mondo

Uno degli chef più famosi e acclamati al mondo, il 45enne Benoit Violier, si è suicidato. Il cuoco coordinava la cucina del celebre Hotel de Ville di Crissier, a Losanna (Svizzera)

"Nel tardo pomeriggio, i poliziotti si sono recati a Crissier ed hanno scoperto il cadavere del signor Benoit Violier".

"E' meraviglioso, è eccezionale per noi. Questa classifica motiverà ulteriormente il nostro staff".

Il cadavere diè stato scoperto nella sua casa, a. Gli inquirenti hanno reso noto che losi è tolto la vita con un'arma da fuoco. Ignoto attualmente il motivo che ha indotto l'uomo a farla finita. Il ristorante diin cui lavorava Violier occupa le classifiche mondiali deipiù autorevoli al mondo. Perché Benoit ha deciso di uccidersi? Nelle prossime ore avrebbe dovuto presentare, a Parigi, la nuova, quella che attribuisce le stelle alla ristorazione che conta. Benoit era giovane ma considerato uno degli chef più validi al mondo. Aveva sostituito, nella cucina dell', Philippe Rochat, morto l'anno scorso. La guidaaveva eletto Violiet, nel 2015, chef dell'anno. Un bel riconoscimento a un uomo molto esperto in, famoso e ricco. E' mistero, dunque, sul suicidio. Tantissimi chef hanno espresso il loro cordoglio per la morte di Benoit Violiet. Loha parlato di "immensa perdita per tutto il mondo della. Era uno chef all'apice della sua arte". Lo staff della Guida Michelin e lo chefhanno ricordato Violiet come "uno chef di immenso". Un comunicato diffuso dalla Polizia svizzera recita:del famoso chef hanno chiesto massimo rispetto della loro"per poter piangere in pace". Benoit, dopo che l'Hotel de Ville venne incoronato come migliore ristorante al mondo, disse:Violier aveva ottenuto ladue anni fa.