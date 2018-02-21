Home Gossip Nadia Rinaldi racconta il suo passato con la droga: "Sono stata arrestata"

Nadia Rinaldi racconta il suo passato con la droga: "Sono stata arrestata"

di Redazione 21/02/2018

Il caso che canna-gate a quanto pare riguarda più di un concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. Nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Oggi Nadia Rinaldi racconta il suo passato con la droga: "Sono stata arrestata" Canna-Gate all'Isola dei Famosi E cosa di queste ultime settimane i vari salotti e giornali di gossip hanno avuto modo di raccontare il caso canna-gate che ha visto come protagonista Francesco Monte. Ad accusare l'ex tronista di aver portato della marijuana in Honduras è stata la pornostar Eva Henger. La donna ha raccontato di aver visto Francesco Monte fumare della marijuana, ma di aver assistito anche alla ricerca di un ipotetico spacciatore. Il racconto della Hengher e ha costretto in un certo qual mondo l'ex tronista ad abbandonare il reality e far ritorno in Italia per difendersi dalle accuse. Nadia Rinaldi difende Francesco Monte Subito dopo la sua eliminazione Nadia Rinaldi ha deciso di difendere Francesco Monte tali accuse di Eva Henger. Le cose di alcune interviste l'ex naufraga ha spiegato di non aver visto realmente Francesco Monte fumare della marijuana. La Rinaldi a oltre aggiunto che qualora l'ex tronista avesse fatto veramente una cosa del genere, di certo avrebbe fatto tutto con una certa discrezione al fine di non farsi vedere dalle telecamere che lo riprendevano 24 ore su 24. Nadia Rinaldi raccolta il passato con la droga Subito dopo l'eliminazione dell'Isola dei Famosi 2018, Nadia Rinaldi ha deciso di raccontare il suo passato al settimanale di gossip oggi. Nadia Rinaldi infatti nel 1998 è stata arrestata per uso e spaccio di stupefacenti e condannata a un anno e otto mesi di reclusione. In occasione dell'intervista rilasciata da oggi ha spiegato di non aver ancora razionalizzato del tutto la vicenda giudiziaria che l'ha colpita: "Per rispetto dei miei figli continua a tenermela dentro perché non voglio mostrare loro quanto profondo sia il mio strazio".

