Crema al caffè:la ricetta per farla a casa come al bar

È uno di quei momenti della giornata in cui l’energia cala, la sonnolenza prende il sopravvento e sembra impossibile fare qualsiasi cosa che richieda un minimo di concentrazione ed entusiasmo? Beh, in questi casi il rimedio più ovvio ed efficace è una bella tazzina di caffè che ha piu’ pregi che difetti, lo sanno tutti! Ma che facciamo se allo stesso siamo anche attanagliati da un improvviso desiderio di qualcosa di dolce e cremoso che soddisfi i nostri sensi e ci regali una piacevole percezione di benessere? Le due cose non si escludono a vicenda ed anzi, combinare il gusto corroborante del caffè con il piacere voluttuoso del dolce è di certo l’appagamento più completo che possiamo desiderare. E allora rimbocchiamoci le maniche e prepariamo in pochi minuti una fantastica crema al caffè calda (che può diventare anche fredda dopo una permanenza di qualche ora in frigo).

Può essere un piccolo peccato di gola che decidiamo di riservare solo a noi stessi oppure possiamo decidere di condividere questo piacere con tutta la famiglia, o addirittura proporlo come dessert di fine pasto ai nostri ospiti per stupirli con qualcosa di semplice e familiare ma al tempo raffinato e innovativo.

Ingredienti per 4 persone

300 ml di latte (preferibilmente intero)

3 tazzine di caffè

15 grammi di maizena

50 grammi di zucchero semolato

cacao amaro o cannella o scaglie di cioccolato o chicchi di caffè al cioccolato per decorare (opzionale)

Procedimento

La prima cosa da fare è preparare un buon caffè e possiamo farlo sia con la moka che con una macchinetta da espresso, l’importante è che sia abbastanza ristretto di modo che il gusto di caffè non venga attenuato o addirittura sovrastato dagli altri ingredienti. Ovviamente, essendo questo l’elemento protagonista, scegliere un caffè di ottima qualità è determinante per la riuscita di questa ricetta.

A questo punto prendiamo un pentolino, ci versiamo 200 ml dei 300 ml di latte totali previsti, aggiungiamo 3 tazzine di caffè ancora caldo e lo zucchero. Mettiamo dunque il pentolino sul fuoco a fuoco moderato e lo facciamo arrivare a bollore mescolando di tanto in tanto per facilitare lo scioglimento dello zucchero.

Nel frattempo stemperiamo la maizena nel restante latte freddo (100 ml) che abbiamo messo da parte. Se non abbiamo la maizena possiamo anche sostituirla con la fecola di patate o la frumina (amido di frumento) in uguale dose o addirittura con della semplice farina 00, ma in questo caso in quantità quasi doppia (25/30 grammi).

Quando il contenuto del pentolino (latte, caffè, zucchero) avrà raggiunto il punto di bollore, ci versiamo il mix di latte freddo e maizena e mescoliamo con una frusta per circa un minuto (o un po’ di più a seconda della potenza del fuoco) fino ad ottenere una consistenza abbastanza densa ma ancora morbida, quindi spegniamo il fuoco.

In pratica la crema calda al caffè è pronta; a seconda dell’occasione possiamo versarla in semplici bicchieri di vetro o tazzine oppure, per ottenere un effetto più scenografico, possiamo optare per simpatici barattolini con chiusura ermetica o eleganti coppettine ma sarebbero perfetti anche degli insoliti mini-flute da accompagnare con cucchiaini da dessert a manico lungo. Insomma, possiamo sbizzarrirci in ogni modo, ma per completare l’opera sarebbe importante aggiungere anche una piccola decorazione: è possibile scegliere tra varie alternative, da una semplice spolverata di cannella, di cacao amaro o di biscotti sbriciolati, fino alle più golose scaglie di cioccolato (fondente o al latte), per arrivare ai gustosissimi chicchi di caffè ricoperti di cioccolato che con la loro croccantezza si abbineranno perfettamente alla cremosità del dessert al caffè.

Varianti

Per arricchire questo mini-dessert possiamo anche decidere, prime di versare la crema, di mettere alla base del bicchierino uno strato di biscotti sbriciolati tipo amaretti o di pan di Spagna e poi coprirlo con la crema calda. In questo modo offriremo ai nostri ospiti un dolce un po’ più complesso e strutturato.

Chi non ha problemi di calorie o non vuole porre freno alla sua golosità, può decidere di realizzare la crema di caffè con la panna. Per 4 persone abbiamo bisogno di 50 ml di caffè che lasceremo raffreddare a temperatura ambiente e che poi verseremo su 200 ml di panna già montata con lo zucchero. Continueremo a montare il tutto per qualche minuto e poi potremo servire le mini-porzioni nei contenitori che preferiamo.

Se la duplice voglia di caffè e di dolce ci prendesse in una calda giornata estiva, non sarebbe un problema perché dovremmo semplicemente porla in frigorifero quando si sarà raffreddata e potremo gustarla piacevolmente ottenendone anche un effetto rinfrescante paragonabile a quello di un buon gelato.

Per terminare questo lungo elenco di possibili varianti non dimentichiamoci che se vogliamo offrire la crema di caffè ai nostri bambini possiamo realizzarla anche con del caffè decaffeinato, ma non solo: se i piccoli non dovessero apprezzare il sapore del caffè, è possibile sostituirlo con del caffè d’orzo che si può preparare persino con la polvere solubile, facile e veloce!

Abbinamenti

Come si può immaginare la crema di caffè è già squisita da sola: nella sua versione calda può essere perfetta per una fredda giornata invernale in cui vogliamo davvero coccolarci, mentre nella sua versione fredda si trasforma in un rinfrescante peccato di gola estivo. Ma, visto che non ci sono limiti alla golosità e che a volte dopo una stressante giornata di lavoro abbiamo davvero bisogno di una sorta di ricompensa, quasi di un abbraccio confortante, possiamo completare la nostra esperienza gustativa accompagnando la crema con dei deliziosi biscottini da pasticceria che di certo, oltre ad accrescere il piacere del palato, contribuiranno anche a saziare il nostro senso di fame.

Se vogliamo rendere il tutto più raffinato, magari quando offriamo questo mini-dessert ai nostri ospiti al termine della cena, possiamo farlo seguire dalla degustazione di un ottimo rhum che ben si sposa con l’aroma del caffè. Qualora avessimo optato per completare la crema di caffè con uno strato di biscotti sbriciolati o di pan di Spagna alla base, potremmo persino decidere di bagnarli con qualche goccia di rhum che, dunque, ritornerebbe anche nel sorseggio finale dello stesso liquore per completare in modo perfetto l’abbinamento.