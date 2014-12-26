Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Cagliari, Gianfranco Zola è nuovo allenatore: Pierluigi Casiraghi secondo

Redazione Avatar

di Redazione

26/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il Cagliari ha salutato l'arrivo di Gianfranco Zola con un "Bentornato Gianfranco" pubblicato sul suo sito web. L'allenatore sardo approda così sulla panchina del club sardo, dopo la parentesi fallimentare di Zdenek Zeman, esonerato dopo la disfatta con la Juve.

L'ex calciatore inizierà ad allenare il Cagliari già il prossimo 28 dicembre ad Assemini. Sarà una bella giornata per Gianfranco, che incontrerà vecchi amici come Francesco Pisano e Daniele Conti, suoi compagni di squadra un decennio fa, quando il team sardo incassò la promozione in Serie A.

Gianfranco Zola sarà aiutato da Pierluigi Casiraghi, designato come secondo ct. Zola e Casiraghi, lo ricordiamo, hanno giocato insieme molte volte, sia in Nazionale che nel Chelsea.

L'obiettivo di Zola è arduo: acciuffare il quartultimo posto. Intanto spera di vincere il prossimo match al Sant'Elia.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Brescia, imbocca A4 contromano e percorre 20 km: patente revocata

Articolo Successivo

Sicilia, immigrato in isolamento per sospetta Tbc e malaria

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

23/08/2016

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

19/08/2016

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

19/08/2016