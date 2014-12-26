Cagliari, Gianfranco Zola è nuovo allenatore: Pierluigi Casiraghi secondo

Il Cagliari ha salutato l'arrivo di Gianfranco Zola con un "Bentornato Gianfranco" pubblicato sul suo sito web. L'allenatore sardo approda così sulla panchina del club sardo, dopo la parentesi fallimentare di Zdenek Zeman, esonerato dopo la disfatta con la Juve.

L'ex calciatore inizierà ad allenare il Cagliari già il prossimo 28 dicembre ad Assemini. Sarà una bella giornata per Gianfranco, che incontrerà vecchi amici come Francesco Pisano e Daniele Conti, suoi compagni di squadra un decennio fa, quando il team sardo incassò la promozione in Serie A.

Gianfranco Zola sarà aiutato da Pierluigi Casiraghi, designato come secondo ct. Zola e Casiraghi, lo ricordiamo, hanno giocato insieme molte volte, sia in Nazionale che nel Chelsea.

L'obiettivo di Zola è arduo: acciuffare il quartultimo posto. Intanto spera di vincere il prossimo match al Sant'Elia.