Brianza, malviventi feriti dai carabinieri durante inseguimento

di Redazione 16/06/2015

Scene da film, nelle ultime ore, in Brianza. I carabinieri, dopo un lungo inseguimento iniziato da Ceriano Laghetto e terminato a Cesano Maderno, hanno messo in manette due uomini, entrambi di origini calabresi e pregiudicati. I delinquenti si erano dati alla fuga a bordo di una Smart e, una volta speronati dall'auto dei militari, sono subito scesi, puntando la pistola contro i carabinieri. Quest'ultimi hanno sparato, prendendo in pieno i pregiudicati: uno ha riportato ferite all'anca; l'altro alla gamba. Sono stati arrestati ambedue. Non è la prima volta, nell'arco dell'ultimo mese, che c'è un inseguimento tra forze dell'ordine e delinquenti in Brianza. Un veicolo con a bordo 3 ragazzi, un mese fa, è stato inseguito da Agrate Brianza a Concorezzo, precisamente in via delle Arti. La vettura non si era fermata a un posto di blocco dei carabinieri che, subito, ha iniziato ad inseguirla. I delinquenti sono stati rincorsi anche dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Monza. Per bloccare la corsa dei malviventi, i carabinieri hanno pensato di mettere la loro auto di traverso lungo la strada. In effetti i balordi, trovandosi la strada ostacolata, hanno deciso di fermare l'auto e fuggire a piedi. Due si sono dileguati; un 18enne, invece, non è riuscito a seminare i militari ed è stato fermato. I carabinieri hanno trovato nell'auto, nel corso della perquisizione, tutti oggetti utili per mettere a segno furti nelle case e nelle aziende, come cacciaviti e uno scalpello. La delinquenza non abbandona neanche la Brianza. I cittadini sono esausti. E' chiaro che l'arrivo di altri profughi non migliora la situazione.

