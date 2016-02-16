Cachet Milionario a Sanremo: Laura Pausini Furiosa per Malelingue
di Redazione
16/02/2016
Laura Pausini è salita sul palco dell'Ariston, durante la 66esima edizione del Festival di Sanremo, in veste di super ospite ma molti l'hanno criticata per il suo cachet stratosfericoLa Pausini, dopo l'ospitata a Sanremo, si è irritata per le allusioni sul suo compenso milionario. In realtà, ogni anno, al termine della celebre kermesse canora scoppia la polemica sui compensi faraonici che la Rai corrisponde ai super ospiti. Laura, però, non ci sta. Il suo staff ha pubblicato di recente, su Facebook, il seguente post:
"Sarà nostra premura denunciare le persone e le testate che hanno riportato cifre assolutamente inesistenti riguardo il compenso della nostra artista. In Italia va di moda voler diffamare le persone inventando di tutto e di più. Quindi non solo smentiamo categoricamente le cifre (ce ne sono parecchie a seconda delle testate) che leggiamo, ma invitiamo a non fidarvi delle testate che le riportano".L'unica certezza, dunque, riguarda i compensi intascati dai conduttori del Festival di Sanremo. Sui cachet dei super ospiti sussistono solo ipotesi e la Pausini pretende che non vengano diffuse voci infondate sul suo conto. I fan di Laura hanno gradito la recente performance a Sanremo, dove ha cantato diversi classici e il suo nuovo singolo. L'artista deve molto alla kermesse canora poiché grazie ad essa è riuscita a farsi conoscere in Italia e nel mondo. E' passato molto tempo da quando la Pausini intonò "La Solitudine" sul palco dell'Ariston. Oggi Laura è una cantante celebre e osannata in tutto il mondo. Il prossimo tour toccherà ovviamente anche città italiane: tappe a Milano, Roma e Bari. E' meglio che tabloid, riviste e siti web riflettano molto prima di diffondere voci non vere sul 'cachet sanremese' di Laura Pausini, poiché rischiano di beccarsi una bella denuncia. Il messaggio pubblicato su Facebook dallo staff dell'artista non lascio spazio a dubbi.
