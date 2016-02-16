Cachet Milionario a Sanremo: Laura Pausini Furiosa per Malelingue

Laura Pausini è salita sul palco dell'Ariston, durante la 66esima edizione del Festival di Sanremo, in veste di super ospite ma molti l'hanno criticata per il suo cachet stratosferico

"Sarà nostra premura denunciare le persone e le testate che hanno riportato cifre assolutamente inesistenti riguardo il compenso della nostra artista. In Italia va di moda voler diffamare le persone inventando di tutto e di più. Quindi non solo smentiamo categoricamente le cifre (ce ne sono parecchie a seconda delle testate) che leggiamo, ma invitiamo a non fidarvi delle testate che le riportano".

La Pausini, dopo l'ospitata a, si è irritata per le allusioni sul suo compenso milionario. In realtà, ogni anno, al termine della celebre kermesse canora scoppia la polemica sui compensi faraonici che lacorrisponde ai super ospiti. Laura, però, non ci sta. Il suo staff ha pubblicato di recente, su, il seguente post:L'unica certezza, dunque, riguarda i compensi intascati dai conduttori del Festival di Sanremo. Sui cachet dei super ospiti sussistono solo ipotesi e la Pausini pretende che non vengano diffusesul suo conto. I fan di Laura hanno gradito la recente performance a Sanremo, dove ha cantato diversie il suo nuovo singolo. L'artista deve molto alla kermesse canora poiché grazie ad essa è riuscita a farsi conoscere in Italia e nel mondo. E' passato molto tempo da quando la Pausini intonòsul palco dell'Ariston. Oggi Laura è una cantante celebre e osannata in tutto il mondo. Il prossimotoccherà ovviamente anche città italiane: tappe a Milano, Roma e Bari. E' meglio che tabloid, riviste e siti web riflettano molto prima di diffondere voci non vere sul 'cachet sanremese' di Laura Pausini, poiché rischiano di beccarsi una bella. Il messaggio pubblicato su Facebook dallo staff dell'artista non lascio spazio a dubbi.