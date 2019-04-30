Cake design online e offline
di Redazione
30/04/2019
Le soluzioni per le tue torte e dolciIl modo di fare dolci e torte è cambiato radicalmente, nonostante almeno nella cultura occidentale, sia sempre stato presente per celebrare una festività o una ricorrenza come un compleanno piuttosto che un matrimonio. Si è passati quindi dalla tradizione al cake design e pastry chef come vera e propria professione a livello mondiale. L’avvento di questo business sempre più proiettato al mondo intero, ha aperto nuovi comparti anche industriali dove sono presenti aziende che si occupano della produzione e vendita delle materie prime al comparto dell’attrezzatura e dei materiali creando quindi molti posti di lavoro Vi è poi chi si pone al centro di questa grande fetta di mercato, cioè chi si interpone tra la grande produzione e il cittadino. In Piemonte ad esempio, nonostante l’alta concorrenza nel mondo della pasticceria l’azienda mette a disposizione il suo comparto vendita che contiene dalla A alla Z tutto il necessario per praticare il cake design a tutti i livelli. L’attenzione rivolta al cliente è totale e oltre agli accessori per il pastry chef, è possibile trovare ogni soluzione per la cucina, passando per i coloranti alimentari, stampi in silicone di tutte le forze e dimensioni, taglia-biscotti alle tortiere garantendo qualità Cantavenna.it offre ai propri clienti accessori e attrezzi per il cake design e tutti i prodotti per la pasticceria per poter decorare torte e dolci sbizzarrendosi con le idee e spaziare con la fantasia anche con le torte in pasta da zucchero. Essendo essa malleabile e di tutti i colori è tra i prodotti più venduti in assoluto e scelta.
Accessori online per tutti i cake designerChe siate professionisti o no, l’attrezzatura e gli accessori di cake design su Cantavenna.it della pasticceria sono accessibili a tutti sia nel negozio fisico che online. Per chi non fosse molto esperto, può iniziare con l’attrezzatura per comporre cioccolatini o biscotti per poi passare a dolci più complessi come torte a ripiani o dolci a strati. I professionisti invece, posso accingere ai migliori attrezzi e materie prime delle migliori marche in commercio avendo sempre un ricambio di qualità e in quantità da garantire il fabbisogno del proprio negozio o della propria azienda Cantavenna.it ha un ottimo rapporto sia con il cliente locale che con quello straniero data la presenza locale attraverso il negozio fisico e a livello internazionale con l’e-commerce. Un funzionante servizio di logistica e spedizioni garantisce al cliente più lontano la migliore attrezzatura in tempi brevissimi. Nel caso un prodotto non fosse a caso del cliente o non fosse conforme alle indicazioni di vendita è presto sostituito e spedito nuovamente affinchè il cliente si senta seguito e coccolato.
