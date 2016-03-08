Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

California, Treno Deraglia per Albero sui Binari. Vagoni nel Fiume

Redazione Avatar

di Redazione

08/03/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

In California un treno è deragliato ed è finito in un fiume. A bordo del convoglio c'erano oltre 200 passeggeri

  L'incidente si è verificato a Sunol, zona che dista circa 50 km da San Francisco. 14 persone hanno riportato diverse lesioni sul corpo, tra cui 4 versano in gravi condizioni ma non sono in pericolo di vita. Il treno, partito dalla Silicon Valley, si stava dirigendo a Stockton. I vigili del fuoco, subito accorsi sul luogo dell'incidente, hanno affermato che vari vagoni sono finiti in un fiume. Secondo la compagnia ferroviaria, il treno è deragliato per un albero finito sui binari. Diverse immagini dell'incidente ferroviario sono state postate su Twitter dall'Alameda County Fire Department. Un funzionario della compagnia ferroviaria ACE, Steve Walker, ha riferito a CBS News che il deragliamento si è verificato verso le 7 (ora locale). L'incidente ha ovviamente generato seri disagi alla circolazione ferroviaria, anche perché il tratto dove è avvenuto il deragliamento è stato chiuso per consentire la rimozione dei convogli finiti nel fiume. Lo sceriffo Ray Kelly ha dichiarato che un albero è caduto sui binari a causa delle piogge torrenziali degli ultimi giorni, aggiungendo:
"E' un miracolo che nessuno sia morto nell'incidente".
Stava piovendo molto quando il treno è deragliato.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Delitto Luca Varani, Padre Foffo Stravolto: "Temo di Aver Generato un Mostro"

Articolo Successivo

Giosué Ruotolo Arrestato: Accusato Omicidio Trifone Ragone e Teresa Costanza

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023