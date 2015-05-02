Edimburgo, centinaia di persone ai funerali di un neonato anonimo

In centinaia hanno partecipato ad Edimburgo, al funerale di un bambino sconosciuto, che fu trovato morto trovato da un uomo che stava portando a passeggio il suo cane nel luglio del 2013, avvolto in una coperta e appoggiato vicino ad una stazione di Edimburgo; un neonato, che a distanza di 2 anni, non è stato rivendicato da nessuno!

Così, ieri 1° maggio, è stato celebrato il rito funebre, al quale non hanno partecipato parenti o conoscenti, ma centinaia di persone commosse, da un annuncio scritto nei giorni scorsi dal corpo di polizia, che ha chiesto alla cittadinanza di mostrare, la propria solidarietà a questo neonato sconosciuto.

E così, di fronte alla piccola bara bianca, hanno chinato il capo e si sono raccolti in preghiera centinaia di perfetti sconosciuti, colpiti ed emozionati per la sorte drammatica del neonato, nel necrologio chiamato semplicemente "a little Baby Boy" e sepolto nella terra.

Michela Galli