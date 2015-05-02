Loading...

Edimburgo, centinaia di persone ai funerali di un neonato anonimo

02/05/2015

In centinaia hanno partecipato ad Edimburgo, al funerale di un bambino sconosciuto, che fu trovato morto trovato da un uomo che stava portando a passeggio il suo cane nel luglio del 2013, avvolto in una coperta e appoggiato vicino ad una stazione di Edimburgo; un neonato, che a distanza di 2 anni, non è stato rivendicato da nessuno!
Così, ieri 1° maggio, è stato celebrato il rito funebre, al quale non hanno partecipato parenti o conoscenti, ma centinaia di persone commosse, da un annuncio scritto nei giorni scorsi dal corpo di polizia, che ha chiesto alla cittadinanza di mostrare, la propria solidarietà a questo neonato sconosciuto.

E così, di fronte alla piccola bara bianca, hanno chinato il capo e si sono raccolti in preghiera centinaia di perfetti sconosciuti, colpiti ed emozionati per la sorte drammatica del neonato, nel necrologio chiamato semplicemente "a little Baby Boy" e sepolto nella terra.

