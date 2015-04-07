Loading...

Carabinieri, maresciallo Resciniti va in pensione: 12 parenti nell'Arma

Redazione Avatar

di Redazione

07/04/2015

Un carabiniere sa bene che la Benemerita è una grande famiglia. Lo sa bene anche il maresciallo Domenico Resciniti, che oggi lascia l'Arma dopo 46 anni di servizio.

Il maresciallo Resciniti, originario di Salerno, appartiene a una famiglia piena di carabinieri e per questo ha voluto realizzare un poster originale, intitolato "La storia siamo anche noi". La locandina ritrae un figlio, il suocero, un fratello, un genero, 3 nipoti, 3 cognati, e 2 cugini di Domenico, tutti carabinieri. Il maresciallo giurò fedeltà alla Benemerita nel 1971, dinanzi a Carlo Alberto Dalla Chiesa, all'epoca comandante della Legione Sicilia.

Oggi, ufficiali e colleghi saluteranno il maresciallo Resciniti durante una festa organizzata per il suo congedo.

