Carabinieri, maresciallo Resciniti va in pensione: 12 parenti nell'Arma

Un carabiniere sa bene che la Benemerita è una grande famiglia. Lo sa bene anche il maresciallo Domenico Resciniti, che oggi lascia l'Arma dopo 46 anni di servizio.

Il maresciallo Resciniti, originario di Salerno, appartiene a una famiglia piena di carabinieri e per questo ha voluto realizzare un poster originale, intitolato "La storia siamo anche noi". La locandina ritrae un figlio, il suocero, un fratello, un genero, 3 nipoti, 3 cognati, e 2 cugini di Domenico, tutti carabinieri. Il maresciallo giurò fedeltà alla Benemerita nel 1971, dinanzi a Carlo Alberto Dalla Chiesa, all'epoca comandante della Legione Sicilia.

Oggi, ufficiali e colleghi saluteranno il maresciallo Resciniti durante una festa organizzata per il suo congedo.