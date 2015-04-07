Loading...

Playboy finisce in ospedale: al suo capezzale ben 17 fidanzate

Redazione Avatar

di Redazione

07/04/2015

Caso che arriva dalla Cina, ove Yuan, un vero e proprio playboy, capace di vivere sulle spalle delle sue fidanzate, è stato smascherato! In seguito di un incidente, Yuan è finito infatti in Ospedale, ove si sono presentate una ad una al suo capezzale, ben 17 donne, ognuna delle quali, reclamava la propria relazione con l'uomo! Alcune delle donne lo conoscevano solo da poche settimane, altre invece da anni, con una di loro poi, aveva persino un figlio e ad un'altra aveva promesso invece di sposarla. Ma a dispetto delle diverse storie, tutte le donne avevano in comune una cosa: Yuan viveva grazie al denaro che loro stesse gli passavano! Per queste ragioni, Yuan è ora accusato di truffa. La storia di Yuan ha fatto il giro della Cina e non solo; stando a quanto riporta il “South China Morning Post”, il raggiro dell'uomo sarebbe andato avanti per anni senza che nessuna delle sue 17 vittime si fosse mai accorta di nulla! Michela Galli
