Christina Grimmie uccisa mentre firmava autografi: star di The Voice e YouTube

Redazione Avatar

di Redazione

11/06/2016

Christina Grimmie, star di The Voice, è stata uccisa durante un concerto ad Orlando. L'ex concorrente del celebre talent stava firmando autografi quando, all'improvviso, un uomo si è avvicinato e le ha sparato davanti a tutti. Un dramma incredibile.

Killer si è suicidato

L'agente della Grimmie, cantante che due anni fa si classificò terza a The Voice, ha confermato la triste notizia mediante un comunicato:
"E' con il cuore gonfio di dolore che possiamo confermare che Christina è morta ed è tornata alla casa del Signore. E' stata ferita durante il suo show ad Orlando e sfortunatamente non è sopravvissuta alle ferite".
Un uomo, di cui non si conosce il nome, con la scusa di farsi fare un autografo si è avvicinato a Christina e le ha sparato; poi, con la stessa arma, si è suicidato. La star è stata subito trasportata in ospedale ma ogni tentativo di salvarla è stato vano. La notizia della morte della star di The Voice è stata confermata anche dal dipartimento di Polizia di Orlando, sulla sua pagina ufficiale di Twitter. Il dramma è avvenuto ieri sera, poco dopo le 10, ovvero successivamente alla performance live della Grimmie in Florida. Molti video postati da Christina su YouTube hanno incassato milioni di visualizzazioni.
