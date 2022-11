Come entrare in aeronautica

L’Aeronautica Militare Italiana è il braccio aereo delle Forze Armate Italiane ed è stata costituita il 23 marzo 1923. È una delle più antiche forze aeree del mondo. L’Air Force ha partecipato alla seconda guerra mondiale con un certo successo e ha svolto un ruolo importante durante la Guerra Fredda sia come forza di deterrenza nucleare che nei conflitti regionali.

Far parte dell’esercito militare italiano, ed in particolare dell’aeronautica non è sicuramente una cosa da tutti. Proprio per questo motivo, nelle prossime righe andremo a vedere insieme come entrare nell’aeronautica militare italiana.

Requisiti necessari

Far parte dell’Aeronautica Militare Italiana è un privilegio e un onore. È un lavoro che non molte persone hanno la possibilità di fare, ma può essere incredibilmente gratificante. I requisiti per l’adesione sono molto severi e richiedono di essere in ottime condizioni fisiche. Per entrare a far parte dell’Aeronautica Militare Italiana è necessario infatti riuscire a superare dei test fisici abbastanza complicati e decisamente impossibili per una persona non allenata.

Dovrai anche aver completato almeno tre anni di istruzione secondaria con buoni voti e avere almeno il diploma di scuola media. Per entrare a far parte dell’aeronautica è necessario superare il test di attitudine tecnica e generale, che misura le tue abilità in aree come la comprensione della lettura e la scrittura.

Non devi avere alcun problema medico, come una disabilità o una condizione psicologica. È anche fondamentale avere una condotta incensurata e risultare negativo ai test legati all’utilizzo di alcol e sostanza stupefacenti. Per entrare nell’Aeronautica Militare Italiana è necessario avere almeno 18 anni di età ma non più di 25 ed essere cittadini italiana.

Importanza dei concorsi per entrare nell’aeronautica militare

Per riuscire ad entrare a far parte della squadra dell’aeronautica militare, bisogna partecipare a dei concorsi.

I concorsi sono fondamentali per essere presi, infatti in base ai vari risultati ottenuti nei test viene stilata una graduatoria. Studiare per aeronautica militare concorsi non è mai semplicissimo, perché bisogna essere preparati sia a livello fisico, che cultura, che mentale.

Per riuscire a migliorare la propria posizione in graduatoria sono stati realizzati dei corsi di formazione molto utili che sono pensati appositamente per la preparazione ai concorsi. Questa è sicuramente una delle soluzioni migliori per poter arrivare ai vari test preparato al meglio.

I test sono complicati e bisogna essere preparati al massimo per avere qualche speranza di essere presi, per questo motivo sono fondamentali i corsi di preparazione. Alcuni di questi corsi sono addirittura realizzati dalle università e gestiti da persone molto preparate.

Il nome del concorso è VFP1 e consiste in tre fasi di reclutamento. La prima è legata al lato cultura, la seconda a quello fisico e per finire l’aspetto psicologico e comportamentale.

In che cosa consistono le tre fasi di reclutamento

Nella prima dovrai portare alla commissione tutte le tue certificazioni legate a brevetti o titolo di studio. Più è importante la certificazione più alto sarò il punteggio assegnato. Fa anche la differenza la scuola praticata e il voto di uscita. Un diploma di liceo ti permetterà di ottenere un punteggio più alto rispetto a una scuola tecnica o professionale.

Una volta superata questa prima prova, si passa a quella fisica che comprende: Corsa piana 1.000 metri, trazioni alla sbarra, flessioni addominali. Naturalmente anche in questi casi, migliore sarà il risultato e maggiore sarà il punteggio ottenuto. Per poter continuare ci sono dei limiti ben precisi raggiungibili solamente da una persona allenata.

Ultimo, ma non per importanza è l’idoneità psicofisica e attitudinale. Avrai a disposizione un colloquio con uno psicologo e farai anche la visita medica per controllare che nel tuo corpo sia tutto funzionante.

Se riuscirai a superare questi tre step sarai finalmente introdotto al centro di addestramento dell’aeronautica militare italiana.