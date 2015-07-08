Loading...

Fabio Fazio come Mike Bongiorno: condurrà Rischiatutto

08/07/2015

Dopo 32 anni dall'ultima puntata tornerà il Rischiatutto, celebre programma condotto da Mike Bongiorno. Il conduttore, però, sarà Fabio Fazio, che già l'anno scorso aveva reso noto che gli sarebbe piaciuto far 'resuscitare' il celebre programma condotto da Mike. Qualche settimana fa, in occasione della presentazione dei Palinsesti Rai 2015-2016, il direttore di Rai Tre, Andrea Vianello, ha sottolineato che la trasmissione tornerà in Rai nei primi mesi del 2016. Durante un'intervista rilasciata a Repubblica, Fazio ha rivelato che non vuole sconvolgere lo storico Rischiatutto ma attualizzarlo. "Essendo un prototipo va riproposto com'è, tutte le componenti sono state riutilizzate dai giochi successivi, cabine, buste, elementi che noi dobbiamo esasperare. Stiamo cercando di rifare lo studio con la scenografia originale, il fascino è lo stesso di quando ritrovi una scatola in soffitta. Rischiatutto non invecchia, è più forte di qualunque succedaneo", ha sottolineato Fazio. "Si può ricostruire la magia, dal punto di vista di chi ha inventato il quiz, di chi l'ha mitizzato e di quelli che non c'erano ma ne hanno sentito parlare", ha aggiunto il presentatore savonese, ricordando che la ripresentazione di un programma come Rischiatutto è frutto anche dello spunto di Daniela Zuccoli, moglie di Mike. Ora Fazio lavora sodo per creare un programma nuovo ma che affonda le sue radici nel passato.
