Content marketing e Instagram: tutto quello che devi sapere
di Redazione
10/11/2020
Il digital content marketing è un complesso di tecniche e tattiche volte a raggiungere obiettivi tramite qualcosa che sia convincente ed appropriato, agli occhi degli utenti. Viene data attenzione ai contenuti, ma lo scopo finale è, poi, il guadagno ed i profitti. Il web content marketing è, dunque, una possibilità per le aziende di farsi conoscere attraverso un approccio pubblicitario inverso. In pratica anziché proporre pubblicità invadente e monodirezionale le aziende offrono contenuti di intrattenimento e informazione alle persone che si avvicinano al brand spontaneamente.
L’inbound marketingQuesto modo di agire è una strategia che fa riferimento a quello che è stato definito permission marketing o inbound marketing e si fonda proprio sull’avvicinare il cliente senza proporgli alcun prodotto ma soltanto contenuti di valore utili, interessanti e condivisibili. Per applicare questo genere di strategie è necessario affidarsi a degli esperti per cui ti consigliamo vivamente di chieder informazioni ad una buona agenzia di comunicazione a Milano o dintorni e selezionare la migliore opzione per il tuo business. In ogni caso leggi questo breve approfondimento per scoprire tutte le possibilità offerte dal content marketing per Instagram e per i tuoi canali web.
Come applicarlo ad Instagram?Per applicare questo insieme di strategie su Instagram, bisogna innanzitutto scegliere il settore (moda, viaggi, ecc.). Si tratta di selezionare una nicchia tematica e di comunicare in modo originale alle persone che sono interessate proprio a quell’insieme di argomenti. Il settore è l’aspetto macro mentre la nicchia è quello che potremmo definire micro. Per esempio la moda offre pubblici interessati alle proposte curvy, a quelle cruelty free, a quelle sostenibili, a quelle no gender ecc… Lo stesso vale per i viaggi che possono essere declinati alla famiglia, alle soluzioni per viaggiare con il proprio animale o alle fughe nel mondo in solitaria. Scegliere una nicchia significa parlare ad un pubblico di persone interessato e targettizzato ed è fondamentale per declinare, successivamente, gli argomenti di cui parlerai e il tono di voce con cui ti esprimerai. Successivamente inizierai a proporre contenuti di valore creando legami e relazioni con i tuoi fan e, quindi, ottimizzando e creando le condizioni ideali per monetizzare e convertire i tuoi followers in guadagni. In poche parole il segreto per riuscire al meglio è studiare i followers per capire cosa apprezzano e cosa, invece, no.
Come offrire contenuti ai tuoi follower?Analizzando i dati della tua audience e monitorando i dati insights potrai capire se il tuo seguito apprezza e si sente coinvolto maggiormente da foto, audio o video, da post lunghi o corti. Questi dati sono fondamentali per individuare il miglior contenuto per i tuoi utenti e imparare quando è preferibile pubblicarlo. Difatti i dati non ti dicono soltanto le preferenze delle persone che ti seguono ma ti svelano anche quando sono maggiormente attive. Per questo la strategia di content marketing deve necessariamente passare attraverso l’analisi dei dati di traffico che, tra l’altro, sono resi disponibili su Instagram in un formato intuitivo e di immediata comprensione. Impara a lavorare parallelamente sulla strategia e sui risultati ottenuti e vedrai che creare contenuti diventerà via via sempre più semplice.
Redazione