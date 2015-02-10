Loading...

Ipnosi: alternativa all'anestesia generale, sperimentazione in Francia

10/02/2015

L'ipnosi può sostituire l'anestesia generale? Sì, almeno stando a quanto è avvenuto in Francia recentemente.

Un team di studiosi francesi dell'Istituto Curie di Parigi ha usato l'ipnosi invece dell'anestesia generale durante interventi chirurgici mirati all'asportazione di un cancro al seno. Le donne che hanno aderito alla sperimentazione sono state portate dagli esperti, mediante ipnosi, in una condizione mentale simile al sonno.

"Ciò che mi faceva più paura dell’intervento era l’anestesia generale. Era il mio dodicesimo intervento chirurgico. E non sempre ho avuto risvegli facili. Posso dire che, se fosse necessario, rifarei l’operazione sotto ipnosi", ha confessato una paziente.

Enrico Facco, docente di anestesia e rianimazione del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Padova, ha chiosato così la sperimentazione transalpina: "L'ipnosi è sicuramente uno strumento efficace in sala operatoria, ma non può sostituire completamente l'anestesia".

