Isola di Adamo ed Eva Debutta su Deejay Tv: Nudi e Felici

di Redazione 07/10/2015

Oggi inizia l'Isola di Adamo ed Eva, attesissimo reality show condotto da Vladimir Luxuria e trasmesso su Deejay Tv. Il programma farà certamente parlare di sé perché i 30 concorrenti sono nudi Tra i partecipanti al reality c'è anche Alessia Alfonso, 39enne di Cividale, una donna che lavora nel campo dell'assistenza sanitaria. Alessia ha deciso di provare nuove emozioni ed approdare su un'isola dove tutti sono nudi. Riuscirà a trionfare? Vedremo. L'Isola di Adamo ed Eva è un reality che ha già riscosso molto successo in nazioni come Spagna, Polonia, Germania e Danimarca. Ora arriva in Italia e, sicuramente, calamiterà l'attenzione di tantissime persone, non fosse altro perché tutti i concorrenti sono nudi. Dobbiamo sottolineare che, sebbene i concorrenti dell'Isola di Adamo ed Eva siano come mamma l'ha fatti, gli spettatori non potranno osservare i loro 'attributi', visto che saranno coperti da pixel moralisti. Il dating show ha avuto luogo qualche mese fa a Mljet, in Croazia. La caratteristica del programma è la nudità dei protagonisti, che dovranno trascorrere del tempo insieme con gli 'attributi' in bella vista. La conduzione del reality, come detto, è stata affidata a Vladimir Luxuria, lei che è veterana del mondo dei reality, visto che ha vinto un'edizione dell'Isola dei Famosi. Certo, l'edizione italiana dell'Isola di Adamo ed Eva è più 'castigata' rispetto a quelle straniere, visto che i pixel coprono perfettamente i genitali dei concorrenti. La versione priva di censure verrà trasmessa dalle 23, e c'è da scommetterci che in tale orario il programma farà il boom di ascolti!

