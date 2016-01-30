Cristina Del Basso Lasciata da Gianluca: Madre Single e Contenta
di Redazione
30/01/2016
Cristina Del Basso, procace ex gieffina, non si è vergognata di annunciare di essere tornata single, precisando che, attualmente, il suo unico uomo della sua vita è il figliolettoLa Del Basso è diventata mamma meno di 3 mesi fa, ma il papà del piccolo si è defilato. L'ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato di essere tornata single con un lungo e triste post su Facebook, di cui riportiamo uno stralcio:
"Avevo detto che sarei ricomparsa, invece da quel giorno è passato ancora un mese e mezzo!!! Mi hanno sempre accusata di sparire.. In che occasioni?? Ovviamente ogni volta in cui mi innamoravo.. O credevo.. Sono una romantica, una sognatrice alla ricerca del suo posto nella favola della sua vita.. Ho perso amicizie, lavori, opportunità... L'amore nella mia esistenza è sempre stato una base, scopo, una necessità.. Ho creduto ai due cuori e una capanna, ai millantatori, al bastiamo a noi stessi, a quelli che credevano di poter essere sostituiti dal loro portafoglio, a uomini innamorati del proprio ego, non ho creduto a chi forse lo era di me e ho perso un mucchio di tempo con chi rimandava...".La Del Basso suscitò scalpore per la gaffe su Rita Levi Montalcini al 'Chiambretti Night'. Durante un dibattito sulla chirurgia estetica, la Del Basso affermò che la Montalcini era morta. Poi tentò di giustificarsi asserendo "Me l'hanno riferito". Gaffe a parte, oggi la giunonica Cristina è una madre felice, anche se non ha un uomo al suo fianco. L'ex gieffina è diventata mamma di Riccardo lo scorso novembre. La lieta notizia venne annunciata su Facebook. Il papà di Riccardo è il ricco imprenditore Gianluca Colombo Ferioli. Cristina e Gianluca erano affiatatissimi fino a qualche tempo fa: ora invece lui ha deciso di tagliare la corda. L'ex star di Colorado non avrà certamente problemi a trovare un nuovo fidanzato!
