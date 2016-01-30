Cristina Del Basso Lasciata da Gianluca: Madre Single e Contenta

Cristina Del Basso, procace ex gieffina, non si è vergognata di annunciare di essere tornata single, precisando che, attualmente, il suo unico uomo della sua vita è il figlioletto

"Avevo detto che sarei ricomparsa, invece da quel giorno è passato ancora un mese e mezzo!!! Mi hanno sempre accusata di sparire.. In che occasioni?? Ovviamente ogni volta in cui mi innamoravo.. O credevo.. Sono una romantica, una sognatrice alla ricerca del suo posto nella favola della sua vita.. Ho perso amicizie, lavori, opportunità... L'amore nella mia esistenza è sempre stato una base, scopo, una necessità.. Ho creduto ai due cuori e una capanna, ai millantatori, al bastiamo a noi stessi, a quelli che credevano di poter essere sostituiti dal loro portafoglio, a uomini innamorati del proprio ego, non ho creduto a chi forse lo era di me e ho perso un mucchio di tempo con chi rimandava...".

Laè diventata mamma meno di 3 mesi fa, ma il papà del piccolo si è defilato. L'ex concorrente delha annunciato di essere tornata single con un lungo e triste post su, di cui riportiamo uno stralcio:La Del Basso suscitò scalpore per la gaffe sual 'Chiambretti Night'. Durante un dibattito sulla chirurgia estetica, la Del Basso affermò che la Montalcini era morta. Poi tentò di giustificarsi asserendo "Me l'hanno riferito". Gaffe a parte, oggi la giunonica Cristina è unafelice, anche se non ha unal suo fianco. L'ex gieffina è diventata mamma di Riccardo lo scorso novembre. La lieta notizia venne annunciata su. Il papà di Riccardo è il ricco imprenditore. Cristina e Gianluca erano affiatatissimi fino a qualche tempo fa: ora invece lui ha deciso di tagliare la corda. L'ex star dinon avrà certamente problemi a trovare un nuovo fidanzato!