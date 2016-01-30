Principe Harry Aiuta Atleta Paralimpica Caduta da Sedia a Rotelle

Bel gesto del principe Harry che, sulla pista dell'Università di Bath, nel Regno Unito, ha subito aiutato a rialzarsi un'atleta paralimpica caduta dalla sedia a rotelle

"Volevo una foto ed ho pensato: 'Se non lo faccio ora non lo farò mai'. Così sono andata a fare una foto con Harry".

"Che cosa hai fatto?".

"Sei sicuro di non avere nulla a che fare con quello che è accaduto?".

Il principe Harry è il testimonial degli, evento che si terrà ad, in Florida, dove gareggeranno 100 reduci di guerra in 10 diverse discipline sportive. Tirava molto vento, ieri, sulla pista dell'e, all'improvviso, la, su cui era seduta l'atleta, si è ribaltata. Il principe Harry, allora, è subito accorso in aiuto della 33enne di Middlesbrough, che ha potuto continuare a correre. La Pollock stava partecipando proprio alle selezioni per gli Invictus Games ma è stata tradita da una folata diche l'ha fatta cadere dalla sedia. Per fortuna che Harry si è precipitato immediatamente ad aiutarla! Il fratello distava facendo il tifo per il team britannico, che si recherà in Florida a maggio. La Pollock ha rivelato di volere un autografo di Harry e una foto con lui:L'atleta paralimpica ha detto che è stata sbalzata dalla sedia mentre stava indossando i. Harry è subito corso verso di lei dicendole:La sportiva, che spera di rappresentare ilin Florida, in una serie di eventi da 100 m a 1.500 m, ha subito risposto:Gli atleti inglesi si sono allenati molto per le prove di 3 giorni che potrebbero fargli guadagnare la selezione per i. Il principe Harry è stato la vera anima dei Giochi, supportando non poco i concorrenti inglesi. L'anno scorso, Anna Pollock rimase delusa per ildelle suo costoso equipaggiamento avvenuto presso la James Cook University, a Middlesbrough.