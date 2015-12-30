Cucchi, ex moglie carabiniere: "L'hai detto a tutti di aver picchiato quel drogato di merda"

Novità riguardo al caso Cucchi. Da un'intercettazione telefonica, tra l'altro diffusa ieri in un servizio del Tg1, emergono frasi sconcertanti proferite dall'ex moglie di Raffaele D'Alessandro, un carabiniere indagato per la morte del geometra romano

"Raccontavi la perquisizione, di quanto vi eravate divertiti a picchiare quel drogato di merda... Sai a quante persone lo hai raccontato?".

"Mi arrestano? Non mi arrestano per una cosa che non ho fatto".

"Arriveranno, hai raccontato a tanta gente quello che hai fatto".

"Ma che ho fatto? Cosa ho detto?".

"L'intercettazione rappresenta la prova inoppugnabile del pestaggio. Un quadro probatorio non scalfibile. Sono passati 6 anni, è ora che tutti parlino".

"L'intercettazione rappresenta la prova inoppugnabile del pestaggio. Un quadro probatorio non scalfibile. Sono passati 6 anni, è ora che tutti parlino".

Fabio Anselmo, avvocato della famiglia Cucchi, ha affermato dopo la diffusione di tale intercettazione telefonica:

Condividiamo le parole del legale dei parenti di Stefano Cucchi. E' ora che i carabinieri paghino perché, ad oggi, chi ha ucciso Stefano è in libertà. Giustizia per Cucchi, un ragazzo come tanti, pestato e umiliato solo perché trovato in possesso di un po' di droga.