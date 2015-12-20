Home Home Macaulay Culkin sarà Kevin in DRYVRS, sequel "Mamma ho perso l'aereo": tassista nevrotico ed esilarante

Macaulay Culkin sarà Kevin in DRYVRS, sequel "Mamma ho perso l'aereo": tassista nevrotico ed esilarante

di Redazione 20/12/2015

Molti si saranno domandati più volte che fine ha fatto Macaulay Culkin, il pestifero bimbo protagonista di "Mamma ho perso l'aereo". Beh, oggi Macaulay passa più il tempo a suonare con la sua band, avendo accantonato il cinema. Strano, dopo tanto successo e soldi Forse è stato proprio il fatto che il successo arrivò quando era in tenera età a 'bruciare' la carriera di Culkin, che aveva tutti i requisiti per sfondare nel mondo del cinema. Un successo arrivato presto, troppo presto. L'attore, infatti, è finito nel tunnel della dipendenza dalla droga e dall'alcol. Foto pubblicate tempo fa mostrano un Macaulay irriconoscibile: magro e confuso. Sembrava che Culkin avesse detto addio alla parte del terribile Kevin McAllister e, invece, mai dire mai. L'attore vestirà nuovamente i panni di tale personaggio nella webserie DRYVRS. Nello specifico, ora Macaulay interpreta un tassista che ricorda proprio Kevin di "Mamma ho perso l'aereo". Non si sa molto riguardo a DRYVRS ma è stato solo accennato a un tassista dal passato turbolento: quando aveva 8 anni venne lasciato solo in casa dai genitori e fu in balia di ladri pazzoidi. DRYVRS, insomma, è una sorta di sequel di "Mamma ho perso l'aereo", girato 13 anni dopo. Il tassista interpretato da Culkin è alquanto estroso, quasi nevrotico, dal passato esagitato. Insomma, il corto mostra gli effetti dell'infanzia tempestosa di Kevin McAllister. Nella webserie, Macaulay userà gli stessi trucchi e strategie per riuscire a superare le situazioni difficili di "Mamma ho perso l'aereo". Una cosa è certa: DRYVRS farà ridere molto. L'idea di realizzare DRYVRS è venuta a Jack Dishel, uno dei Moldy Peaches. In sostanza, adesso Kevin è cresciuto ma ha mantenuto il suo temperamento brioso; per di più non è riuscito a metabolizzare i problemi del passato ed ha una madre che lo assilla, telefonandogli addirittura 4 volte in 30 minuti. Insomma, stavolta Macaulay veste i panni di un tassista quasi psicotico. Culkin, dunque, è tornato sul set. Non pensate però di rivederlo ancora al cinema, perché ha detto più volte che ora vuole concentrarsi solo su The Pizza Underground, band di cui è leader.

