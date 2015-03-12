Loading...

Messico, balena salta e colpisce barca: canadese muore

Redazione

di Redazione

12/03/2015

Doveva essere una giornata felice, invece è diventata una tragedia. Una balena, al largo della costa messicana, ha colpito una barca al fianco ed ha provocato il decesso di una donna canadese.

Il capitano dell'imbarcazione e un turista a bordo si sono subito gettati in mare per salvare la 35enne Jennifer Carren. Questa, però, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Altre due persone a bordo del natante sono in gravi condizioni.

Secondo le prime indiscrezioni, il grosso cetaceo è saltato improvvisamente fuori dall'acqua ed ha preso in pieno la barca, facendo finire in mare la donna canadese.

