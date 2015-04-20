Loading...

Dario Nardella: sindaco più apprezzato d'Italia, ricerca IPR Marketing

20/04/2015

Oggi il Sole 24 Ore ha pubblicato il risultato di un sondaggio di IPR Marketing sulla popolarità e il grado di consenso di cui godono i sindaci italiani.

Ebbene, al primo posto della classifica dei sindaci più apprezzati d'Italia c'è il successore del premier Matteo Renzi, Dario Nardella, attuale sindaco di Firenze. Amati tantissimo anche i primi cittadini di Bari (Antoni Decaro) e Bergamo (Giorgio Gori), rispettivamente al secondo e terzo posto nella scala delle preferenze.

Nardella sarà sicuramente lieto del risultato della ricerca, anche perché ha preso il testimone da un amministratore noto ed esperto come Matteo Renzi.

