Dario Nardella: sindaco più apprezzato d'Italia, ricerca IPR Marketing
di Redazione
20/04/2015
Oggi il Sole 24 Ore ha pubblicato il risultato di un sondaggio di IPR Marketing sulla popolarità e il grado di consenso di cui godono i sindaci italiani.
Ebbene, al primo posto della classifica dei sindaci più apprezzati d'Italia c'è il successore del premier Matteo Renzi, Dario Nardella, attuale sindaco di Firenze. Amati tantissimo anche i primi cittadini di Bari (Antoni Decaro) e Bergamo (Giorgio Gori), rispettivamente al secondo e terzo posto nella scala delle preferenze.
Nardella sarà sicuramente lieto del risultato della ricerca, anche perché ha preso il testimone da un amministratore noto ed esperto come Matteo Renzi.
