Milan, Mr Bee fiducioso su cessione club: "Domenica sarò a Milano"

Il Milan parlerà presto thailandese, almeno stando a quanto riferito nelle ultime ore dal tycoon Mr Bee, certo che a breve verrà siglato l'accordo sulla cessione del club rossonero.

"Domenica prossima, 26 aprile, sarò a Milano, per siglare e chiudere l'accordo", ha dichiarato il ricco thailandese, che dovrebbe versare all'inizio 330 milioni di euro e, entro il 31 dicembre, 440 milioni. Il 100% è stato stimato circa un miliardo.

Quale sarà la sorte dell'attuale board del Milan quando il club passerà nella mani di Mr Bee? Beh, possiamo solo dire che Silvio Berlusconi resterà presidente onorario e Barbara Berlusconi Ceo e responsabile della branca commerciale.