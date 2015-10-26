Home Musica David Bowie Is Back! "Blackstar" Uscirà nel 2016, Title Track a Novembre

di Redazione 26/10/2015

Credevate che David Bowie avesse appeso il microfono al chiodo? Sbagliato. Il 'Duca Bianco' sta per tornare con un nuovo e magnifico disco, intitolato "Blackstar" L'annuncio dell'arrivo di un nuovo disco è stato dato dallo stesso Bowie mediante la sua pagina Facebook ma, in verità, il primo a vociferare dell'arrivo di un nuovo capolavoro del 'Duca Bianco' era stato il Times, celebre tabloid inglese. David ha dichiarato che il primo singolo uscirà a novembre; poi, a gennaio 2016, arriverà il disco. I fan, appresa la notizia, sono andati in visibilio. Riportiamo il post pubblicato da Bowie sulla sua pagina Fb: "David Bowie 'Blackstar'. Ora è possibile confermare che 'Blackstarì è l'imminente singolo e album di David Bowie. Contrariamente a quanto riportato in modo non corretto a proposito delle sonorità e dei contenuti del disco, possiamo dare conferma solo delle seguenti informazioni: Il singolo uscirà il 20 novembre e non fa parte della pièce teatrale di Bowie 'Lazarus'. L'album uscirà il giorno del compleanno di Bowie, l'8 gennaio 2016". Come detto, il primo a rivelare l'uscita di un nuovo disco di David Bowie ma, leggendo il post dell'artista su Facebook, non possiamo non notare alcuni errori . La testata londinese, ad esempio, aveva annunciato che l'album sarebbe uscito il prossimo 19 novembre, sottolineando che l'opera sarebbe stata la più stramba del 'Duca Bianco'. Niente di più falso: di vero c'è solo il fatto che Bowie sta per presentare un nuovo disco. Secondo le prime indiscrezioni, David ha collaborato con diversi artisti jazz per realizzare il suo nuovo album , registrato interamente nello studio Magic Shop di New York. Il primo singolo ad uscire sarà proprio "Blackstar", la title track, una ballata speciale perché coniuga stili diversi, dall'elettronica al soul. Canti gregoriani e la voce del 'Duca Bianco' faranno sognare nuovamente i fan. Pare che "Blackstar" sia anche la colonna sonora di "The last panthers", serie tv britannica.

