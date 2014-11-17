Robert De Niro, documentario sul padre gay: "Remembering the Artist Robert De Niro Sr."

Non sempre i figli hanno bei rapporti coi genitori. Lo sa bene Robert De Niro, uno dei più grandi attori americani.

"Ho molti rimorsi verso i miei genitori cui vorrei rimediare", ha detto Robert nel corso della presentazione di “Remembering the Artist Robert De Niro Sr.”, pellicola che ha voluto dedicare proprio al padre.

"Per me questo film era una necessità per ricordare il pittore che era. Anche se in vita l’ho aiutato nei momenti difficili, sentivo di non aver fatto abbastanza. Perché forse sarebbe ancora vivo se lo avessi costretto a curarsi, ma io e lui eravamo terrorizzati dal cancro. Col senno di poi, so che avrei dovuto costringerlo. Non lo feci. Molti rimorsi vengono da qui", ha rivelato De Niro.

Pare che il papà dell'attore fosse gay: "Della sua omosessualità seppi tutto molto tardi, i suoi diari non li ho ancora letti. E non parlavamo molto della sua arte, così come non parlavamo del mio cinema. E non perché io avevo avuto quel successo che a lui era mancato. Pensandoci ora, l’affettuosità che lui aveva nei miei confronti è qualcosa che mi ha trasmesso. In questo almeno ci somigliamo: anche io sono molto affettuoso con i miei figli".