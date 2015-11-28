Dino Zoff ricoverato per disturbo neudegenerativo: difficoltà locomotorie
di Redazione
28/11/2015
"L'amletico, schivo e laconico friulano ha sempre fatto parlare i fatti, il campo, i comportamenti, i successi. Mai un gesto, né una parola fuori luogo. Ora gli mancano il nuoto, il golf, il tennis che ha sempre praticato al circolo dov'è iscritto da tanti anni. Anche dopo aver lasciato il calcio, il grande campione, infatti, ha finora continuato a fare sport: lo fa sentire in forma e giovanile, quasi a esorcizzare il tempo che scorre inesorabile. Non ha mai saputo stare senza. Per chi vive di sport diventa un'esigenza quotidiana".L'anno scorso, a settembre, Zoff pubblicò la sua autobiografia, intitolata "Dura solo un attimo, la gloria". Nel volume, l'ex portiere ripercorre la sua vita, sottolineando i tanti sacrifici fatti prima di diventare famoso. Zoff aveva ben chiare le idee fin da piccolo: voleva fare il portiere. Il padre era un uomo tutto d'un pezzo che si svegliava la mattina presto per andare a lavorare nei campi e tornava la sera, al tramonto. Zoff, ragazzo serio e taciturno trascorse la sua gioventù studiando e lavorando. Il calcio era solo uno svago, un hobby. Il suo talento, però, emerse presto e diventò un campione. Uno dei momenti più significativi della carriera di Dino è stata la vittoria del Mundial, nel 1982:
"Chi non ha vissuto successi sportivi difficilmente può capire cosa si prova in certi momenti. Solo lo sport può darti sensazioni così violente. Fra le mie vittorie nessuna tiene il confronto con il Mondiale, anche perché ho raggiunto quel traguardo in condizioni particolari: l'età molto avanzata, la fascia di capitano, una squadra partita così così e arrivata al titolo in un crescendo entusiasmante. Per me è stata veramente la consacrazione di tutta una carriera".
Articolo Precedente
Re Panettone 2015 è Sal De Riso: pasticcere campano
Articolo Successivo
Lapo Elkann sferza Tavecchio e Lotito: "State rovinando il calcio italiano"
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023