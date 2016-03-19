Home Home Ecco quando inizierà il Serale di AMICI 2016, dal 2 Aprile giudici Morgan, Anna Oxa, Loredana Berte' e Sabrina Ferilli

di Redazione 19/03/2016

Finirà C'è posta per te e, poco dopo, Maria De Filippi esordirà con una delle sue più "dolci" fatiche, il serale di Amici, che ha sfornato talenti come Alessandra Amoroso, Emma Marrone ed Annalisa Scarrone. Il 2 aprile andrà in onda, ovviamente su Canale 5, la prima puntata del serale di Amici, tra graditi ritorni ed incredibili arrivi. Confermata, infatti, la presenza della simpaticissima Virginia Raffaele, dopo la sua trionfante e spumeggiante conduzione di Sanremo. Totalmente diversa, invece, la giuria tecnica del serale con un "pazzo" arrivo, anch'esso direttamente da Sanremo e strappato ad un altro talent (X Factor). Ebbene si, Morgan siederà tra i giudici del serale di Amici. In realtà, il suo ruolo resta ancora indefinito e non è stato ancora svelato ciò che svolgerà. Potrebbe essere un super-giudice, un semplice consigliere per i ragazzi o un giudice al pari degli altri. Staremo a vedere. Sicuramente sulla poltrona dei coach siederà, come ogni anno, Sabrina Ferilli; accompagnata, quest'anno, dalla spumeggiante Loredana Berte' la quale non le manderà certo a dire ai concorrenti, aiutata da un'altra artista nota per schiettezza, la fantastica Anna Oxa, voce potente della musica italiana, in grado sicuramente di dispensare buoni consigli a queste nuove promesse della musica. Per non parlare dei Capisquadra, altri acquisti importanti per Maria De Filippi, che già state conoscendo nella fase diurna del programma, tra i quali il mitico J-Ax assieme al bel Nek! Il serale sta per aprire i battenti. Secondo voi, chi vincerà Amici 2016?

