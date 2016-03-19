Home Home Orlando Bloom Teme D'Incontrare I Genitori Di Katy Perry!

Orlando Bloom Teme D'Incontrare I Genitori Di Katy Perry!

di Redazione 19/03/2016

Sono sicuramente la coppia del momento, ma, nonostante il Signore Degli Anelli ne abbia affrontate di peripezie, ha un timore ben più grande delle sfide sullo schermo: incontrare i genitori super-religiosi di Katy Perry! In effetti, non dev'essere un rospo facile da mandar giù. La coppia fa scintille e risulta affiatatissima. Katy Perry ed Orlando Bloom stanno insieme da gennaio e la cantante ha già conosciuto a Londra la famiglia di lui. Si parla persino di fiori d'arancio, ma, per un padre cattolico come quello della Perry, servirà una richiesta ufficiale della mano della figlia, non credete? Secondo fonti vicine all'attore, Orlando Bloom sarebbe terrorizzato dal fatto di fare una cattiva impressione sui due devoti genitori (impossibile, diremmo noi!) ma l'attore sta tentennando e non sembra entusiasta di conoscere le due colonne portanti nella vita della Popstar. Tentennamento che, sempre secondo i rumors di corridoio, starebbe creando non poche tensioni all'interno della coppia. Orlando Bloom pratica il buddismo e forse teme la diversità spirituale, ma, considerando come i genitori della Perry abbiano ritenuto una benedizione il divorzio dal suo ex marito, non dovrebbe essere difficile fargli accettare un diverso credo, no? Dai, Orlando, corri a casa della Perry! Non vorrai mica rischiare di perdere un tanto delizioso bocconcino?! Qualunque fidanzato teme il primo incontro con i genitori. Poi, però, il sudore freddo si placa e nasce un'intesa (ce lo auguriamo per lui!). E continuiamo a fare il tifo per la coppia del momento: Katy Perry ed Orlando Bloom, rinominati Ploom!

