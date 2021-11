Effetti dell’olio di Cannabis sul nostro organismo

Indice

Cos’è il CBD? Le differenze tra CBD e THC

CBD

THC

3. CBD per dormire, dimagrire e recupero muscolare

Disturbi del sonno

Dimagrire

Recupero muscolare

4. Conclusioni

Negli ultimi anni si sono accesi i riflettori sull’utilizzo del CBD per dormire, dimagrire e recupero muscolare. Ma che effetti ha l’olio di cannabis sul nostro organismo? Ecco cosa c’è da sapere!

L’attenzione verso i rimedi naturali ci ha fatto riscoprire la pianta di Canapa o Cannabis e ci ha permesso di fare la conoscenza del CBD.

Le persone che si sono avvicinate al CBD hanno scoperto un incredibile rimedio naturale per curare l’insonnia, perdere peso e recuperare a livello muscolare.

Cos’è il CBD?

Cos’è il CBD? Perché viene associato alla Cannabis? Il CBD o cannabidiolo è la molecola estratta dalla Cannabis Sativa privata dei noti effetti psicoattivi e intossicanti del THC o tetracannabinolo.

Il processo di produzione ha inizio con il recupero di un estratto grezzo ricco di CBD, ulteriori fitocannabinoidi e altri componenti e prosegue con vari passaggi di raffinazione che conducono verso il cannabidiolo.

Il CBD ottenuto ha perso ormai tutte le altre sostanze chimiche contenute nella Canapa e viene commercializzato principalmente sotto forma di olio.

Le differenze tra CBD e THC

La confusione tra CBD e THC deriva dalla Canapa e dal nome comune con la quale è conosciuta dalla maggior parte delle persone: marijuana.

Entrambe le sostanze della Cannabis riescono a interagire con i recettori cannabinoidi del sistema endocannabinoide dell’organismo deputato alla gestione di tanti processi mentali e fisici.

Da un lato ci sono i recettori di tipo 1 designati principalmente al controllo di molte attività del sistema nervoso centrale mentre dall’altro lato ci sono i recettori di tipo 2 deputati al funzionamento delle difese immunitarie. Il CBD e il THC entrano in relazione con questi recettori in modo diverso.

CBD

Il CBD entra in relazione principalmente con i recettori di tipo 2 e influenza positivamente il sistema immunitario, aiutandolo a contrastare le infiammazioni, i disturbi e l’attacco di virus e batteri.

La molecola cannabidiolo riesce a legarsi anche ai recettori di tipo 1, fungendo però da scudo all’azione di altre molecole (THC compreso).

Insomma il CBD non è psicoattivo e non ha conseguenze sul cervello, rivelandosi un ottimo alleato per mantenersi in salute.

THC

Il delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) è il principio attivo responsabile dello stato di eccitazione, euforia, disorientamento, nervosismo, tachicardia e paranoia tipici della Cannabis. Oltre a questi effetti noti, però, il THC stimola i sensi, l’inventiva e la curiosità.

Il principio attivo entra in relazione con i recettori di tipo 1 presenti nel cervello provocando gli effetti tipici della Cannabis, pur conservando un potenziale neuroprotettivo, antidepressivo, antinfiammatorio, analgesico, antispasmodico e antiemetico. Tuttavia a dosi elevate comporta molti effetti collaterali.

CBD per dormire, dimagrire e recupero muscolare

L’olio di Cannabis ha effetti positivi sull’organismo, dimostrandosi un valido rimedio naturale per molti disturbi e varie problematiche. Non a caso Kanabialica e tutti gli altri prodotti a base di CBD stanno riscuotendo un grande successo.

Tuttavia tra i vari utilizzi possibili dei prodotti a base di cannabidiolo spicca senza dubbio l’uso del CBD per dormire, dimagrire e recupero muscolare.

Disturbi del sonno

Il CBD non psicoattivo ha il merito di allentare l’ansia e la tensione e di indurre il rilassamento, condizioni che conciliano con il sonno.

Il calo degli episodi di insonnia e il miglioramento della qualità del sonno hanno un impatto positivo dal punto di vista psicofisico: il corpo si ricarica e la mente scarica lo stress emotivo e cognitivo.

Dimagrire

Il CBD rappresenta un aiuto prezioso anche per perdere peso e tornare in forma, ma non può essere considerato un brucia grassi in senso stretto.

Questa sostanza ha la capacità di modificare la composizione del grasso ed evitare nuovi accumuli di lipidi; facilitando il dimagrimento. Inoltre riesce a tenere sotto controllo l’appetito.

A questo si aggiunge che il CBD, riuscendo a conciliare il sonno, influenza positivamente l’attività del metabolismo e la percezione del senso di fame.

Recupero muscolare

Un allenamento intenso o uno sforzo eccessivo può mettere a dura prova i muscoli, provocando un dolore più o meno lieve.

Per fortuna il potere analgesico del cannabidiolo corre in aiuto delle fasce muscolari permettendo un recupero pieno in poco tempo.

Inoltre la proprietà antinfiammatoria riflessa sviluppata nei confronti dei processi infiammatori distende i muscoli e aiuta il recupero muscolare.

Conclusioni

È sufficiente sciogliere le riserve sulla Canapa per riuscire a sfruttare al meno il CBD per dormire, dimagrire e recupero muscolare. Tutto in maniera del tutto naturale.

“Le informazioni contenute nel presente articolo hanno esclusivamente scopo informativo, e in nessun caso possono costituire la formulazione di una diagnosi o la prescrizione di un trattamento.

Esse non intendono e non devono mai sostituire il rapporto diretto medico-paziente o la visita specialistica.

Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio medico curante e/o di specialisti riguardo qualsiasi indicazione riportata.”