Crema antirughe: quale scegliere? Le migliori 10 di sempre!

Indice

Come si formano le rughe Quale crema antirughe scegliere?

Età

Tipo di pelle

Texture

Giorno e/o notte

3. Quali sono le migliori creme antirughe?

Vitamine

Coenzima Q10

Acido ialuronico

Collagene

Acido glicolico

Acidi AHA

Antiossidanti

Ceramidi

Burro di Karitè

Retinoidi

4. Conclusioni

Le rughe sono l’effetto più evidente dell’invecchiamento cutaneo, ma possono essere attenuate grazie a una crema antirughe. Ma quale scegliere? Ecco le migliori creme antirughe di sempre!

Il tempo che passa lascia dei segni riconoscibili sul corpo, primi tra tutti le rughe che invecchiano e trasformano l’espressione del viso.

In realtà la pelle non subisce soltanto gli effetti dell’invecchiamento fisiologico, ma anche quelli delle emozioni e dei movimenti facciali consapevoli o inconsapevoli.

L’età non è l’unica causa che porta alla formazione delle rughe e quindi non è detto che le prime rughe diventino visibili soltanto dopo i 50 anni; anzi spesso fanno capolino intorno ai 30 anni.

Non è un caso infatti che si continui a parlare di solchi del tempo, rughe di espressione, rughe gravitazionali attiniche e altri tipi di rughe.

L’applicazione di una crema antirughe (non una qualunque) può sostenere le esigenze della pelle, contrastare l’invecchiamento e attenuare i segni del tempo.

Come si formano le rughe

Rughe di espressione, pieghe tra la pelle secca e solchi visibili: le rughe non causano dolore, ma possono diventare un problema antiestetico importante.

Le prime rughe compaiono già a 30 anni, cioè quando le cellule dello strato più profondo della pelle non producono più grandi quantità di acido ialuronico e trattengono meno collagene ed elastina.

Pian piano la pelle inizia a perdere tono ed elasticità e le cellule iniziano a rallentare il processo di turnover naturale. Parallelamente anche la quantità di sebo diminuisce e con essa si assottiglia il film protettivo contro smog e altri agenti aggressivi.

La pelle del viso, essendo più sensibile di quella del resto del corpo, accusa il colpo mostrando imperfezioni, macchie solari e rughe.

Inoltre la perdita di tono ed elasticità e l’assottigliamento del film protettivo comporta anche una scarsa risposta della pelle alle espressioni facciali. In pratica i movimenti abituali rischiano di creare linee e solchi.

Al processo d’invecchiamento e ai movimenti facciali si aggiungono anche le conseguenze dirette di diete squilibrate, fumo ed esposizione prolungata e non protetta ai raggi solari.

Il rallentamento del processo di invecchiamento della pelle e della comparsa dei segni del tempo è possibile soltanto utilizzando una crema antirughe di qualità, come per esempio questa crema antirughe BIO.

Quale crema antirughe scegliere?

In commercio esiste un’ampia gamma di creme antirughe pronte a promettere risultati miracolosi già dalle prime applicazioni. Tuttavia “non è tutto oro quel che luccica” e sapere quali sono le creme antirughe più efficaci non è facile.

Quale crema antirughe scegliere? La scelta della crema antirughe giusta passa dalla valutazione delle composizioni, dagli effetti e dalla fascia d’età per cui sono pensate.

Età

Le caratteristiche della pelle cambiano in base all’età: Quale crema viso usare a 40 anni o a 50 anni? A 30 anni sarà secca, a 40 anni avrà perso un po’ di tono ed elasticità, a 50 anni avrà i segni della maturità e così via. Dalle creme idratanti ai prodotti tonificanti fino alle formule con effetto lifting: la crema antirughe migliore è quella che si adatta alle esigenze della pelle nella sua fase di vita.

Tipo di pelle

Le caratteristiche della pelle possono orientare la scelta: la pelle grassa richiede una crema leggera che non ostruisca i pori e non favorisca la comparsa delle imperfezioni; la pelle secca necessita di una crema idratante e nutriente ricca di oli; la pelle sensibile tende a irritarsi e arrossarsi in presenza di sostanze irritanti e pertanto richiede un crema a base naturale e leggera.

Texture

La texture non è un elemento trascurabile in quanto determina il rispetto delle esigenze della pelle e il risultato finale: la crema ha una consistenza più densa che richiede più tempo nell’applicazione e più tempo per farla assorbire; il gel è più fluido e risulta più facile da applicare e far assorbire (anche se rischia di rendere la pelle più grassa in estate); il siero è liquido e agevola l’assorbimento a fronte di una quantità minima di prodotto (non sempre facile da gestire).

Giorno e/o notte

Alcune creme antirughe si presentano in una duplice veste, la versione da giorno e la versione da sera. Perché? Puntano ad agire in modo diverso: le formule giorno mirano a rallentare l’invecchiamento cutaneo e a proteggere la pelle mentre le creme notte idratano e nutrono la pelle in vista del riposo.

Quali sono le migliori creme antirughe?

Non è facile distinguere una crema idratante da una crema antirughe, complici anche le varie pubblicità. Tuttavia la presenza di alcuni principi attivi può aiutare a riconoscere le migliori creme antirughe.

Vitamine

Le vitamine sviluppano un’azione antiossidante e migliorano l’aspetto delle rughe poco profonde: la vitamina A favorisce il turnover e stimola la produzione di collagene; la vitamina E contrasta l’invecchiamento; la vitamina C combatte i radicali liberi e favorisce la produzione di collagene.

Coenzima Q10

Il coenzima Q10 è una molecola antiossidante che sostiene il metabolismo cellulare, previene l’invecchiamento e contrasta l’azione dei radicali liberi.

Acido ialuronico

L’acido ialuronico è una molecola proteica naturalmente presente nel derma in grado di idratare l’ambiente cellulare e migliorare il tono e l’elasticità della pelle. Il boost è ideale per le pelli giovani.

Collagene

Il collagene è la proteina di supporto alla struttura della pelle e per questo la sua presenza assicura un’azione efficace contro le rughe e la perdita di volume.

Acido glicolico

L’acido carbossilico penetra nella pelle, elimina le imperfezioni e le cellule morte e stimola il ricambio cellulare. In questo modo aiuta i fibroblasti a produrre più collagene. È ideale per aiutare le pelli mature.

Acidi AHA

La presenza di acido glicolico, acido lattico o acido mandelico promette di esfoliare la pelle grassa e/o matura in superficie e penetrare in profondità per ridurre le rughe e favorire la produzione di collagene.

Antiossidanti

Non solo vitamine antiossidanti. Esistono molte altre sostanze antiossidanti come l’acido ferulico o l’acido alfa-lipoico in grado di combattere i radicali liberi e contrastare l’invecchiamento cutaneo.

Ceramidi

Le ceramidi non sono altro che dei lipidi in grado di chiudere gli spazi intercellulari della pelle e trattenere una maggiore quantità di umidità. Questo ripristina il film protettivo e rende la pelle più idratata e levigata.

Burro di Karité

Il burro di Karité è una sostanza oleosa molto apprezzata per la sua capacità di penetrare in profondità e nutrire la pelle, anche quella più secca. Inoltre il suo mix di vitamine e acidi combatte i radicali liberi e promuove il turnover cellulare.

Retinoidi

I derivati della vitamina A o retinolo si comportano proprio come la vitamina A, promuovendo il rinnovamento cellulare e la produzione di collagene. Insomma rendono la pelle più bella ed elastica.

Conclusioni

La crema antirughe giusta può aiutare a combattere i segni del tempo in modo efficace se applicata con costanza e pazienza. Basta valutare la composizione in base alle esigenze personali.