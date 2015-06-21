Home Scienza e tecnologia Saturno dà spettacolo: ben visibile da alcune settimane

Saturno dà spettacolo: ben visibile da alcune settimane

di Redazione 21/06/2015

Questi sono giorni senz'altro emozionanti dal punto di vista astronomico. Oggi, 21 giugno, inizia l'estate e ieri Saturno ha dato spettacolo. Il 'Signore degli anelli', ieri sera, è stato ammirato in tutta la sua bellezza grazie all'iniziativa 'Occhi su Saturno'. Splendida anche la congiunzione Luna, Venere e Giove. Gianluca Masi, numero uno del Virtual Telescope, ha detto: "Saturno è ben visibile da alcune settimane, e tutti potranno ammirarlo puntando i telescopi tra le costellazioni della Bilancia e dello Scorpione, a poco più i 10 gradi a Ovest della stella Antares". 'Occhi su Saturno' è arrivata alla sua quarta edizione e rappresenta un'iniziativa nata grazie alla collaborazione tra astronomi, astrofili, e osservatori astronomi e planetari.

