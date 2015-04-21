Egitto: Morsi rischia condanna a morte per 'istigazione all'omicidio'
di Redazione
21/04/2015
L'ex leader egiziano Mohamed Morsi potrebbe essere condannato a morte oggi per 'istigazione all'omicidio'. L'ex presidente islamista avrebbe favorito l'uccisione, due anni fa, di molte persone in Egitto. La sentenza dovrebbe arrivare nelle prossime ore.
Il movimento dei Fratelli Musulmani ha sollecitato tutti i suoi supporter a manifestare ininterrottamente da stamane. I giudici egiziani, ieri, hanno condannato a morte 22 sostenitori di Morsi, responsabili del raid contro un commissariato, nel 2013, in cui perse la vita un poliziotto.
Chissà se i giudici prevederanno la pena capitale per Morsi? Non ci resta che attendere.
