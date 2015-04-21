BMW serie 7: ammiraglia tedesca avrà Remote Control Parking

Il Remote Control Parking è decisamente quello che contraddistingue maggiormente la nuova BMW serie 7, ammiraglia tedesca. Il sistema sarà molto utile a chi deve parcheggiare la propria auto, ad esempio, in un box piccolo; basterà premere un bottone e il gioco è fatto. Insomma, con il Remote Contro Parking i parcheggi non saranno più un problema.

Non si sa ancora se il sistema rappresenti un optional oppure sia di serie. Vedremo. La nuova BMW serie 7 dovrebbe uscire alla fine di quest'anno e sarà costruiti con diversi materiali, tra cui la fibra di carbonio.

Tra le novità sulla nuova serie 7 ci sono il propulsore 6 cilindri benzina e il cambio Steptronic a 8 marce.