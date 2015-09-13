Home Attualità Elton John bacchetta Ucraina su diritti gay: "Molta strada da percorrere

di Redazione 13/09/2015

Il celebre cantautore britannico Elton John non approva l'atteggiamento dell'Ucraina relativamente ai diritti gay, sostenendo che la nazione deve fare ancora molti passi in avanti Nel corso di una conferenza stampa a Kiev, Elton John ha dichiarato: "L'Ucraina ha ancora molta strada da percorrere" per quanto riguarda i diritti di gay, bisessuali e transgender. Posso dirvi, con grande tristezza, che proprio qui, in questa città, questa estate, una piccola e modesta parata per il gay pride si è dovuta svolgere di nascosto per evitare le violenze degli estremisti contro i manifestanti". Elton, gay dichiarato, ha aggiunto in occasione del forum Yalta European Strategy: "La marcia è durata in tutto 10 minuti, i disordini più di un'ora... Per questo posso dirvi che abbiamo parecchia strada da fare poiché accettare le persone a prescindere dall'età, dalla razza, dal genere, dall'etnia o dall'orientamento sessuale è la misura di una società aperta, tollerante e democratica". Il cantautore britannico ha anche esortato gli imprenditori ucraini ad assumere gay in quanto "le politiche ideate per reprimere i cittadini Lgbt (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender) ostacolano lo sviluppo economico". Elton John ha ricordato a politici e uomini d'affari, nel corso del forum a Kiev, che la difesa dei diritti degli omosessuali fa bene all'economia di una nazione, almeno stando a recenti studi. Nel mirino di Elton John, però, c'è anche la Russia. Durante un'intervista alla BBC, il cantautore inglese ha rivelato che vuole discutere al più presto con Putin riguardo alla tutela dei diritti gay in Russia, anche se sa bene che il presidente russo potrebbe ridere alle sue spalle e definirlo un "idiota assoluto". John ha criticato la legge approvata in Russia due anni fa che punisce chi "promuove atteggiamenti omosessuali tra i minori": "È assurdo. Sei presidente della Russia e vai dicendo cose stupide come questa?".

