Home Gossip Tu si que vales, Francesco Sole criticato: "Personaggio inutile"

Tu si que vales, Francesco Sole criticato: "Personaggio inutile"

di Redazione 13/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ieri sera è tornato Tu si que vales, programma quest'anno condotto da Belen Rodriguez e Francesco Sole. Proprio quest'ultimo, ultimamente, è stato al centro di molte discussioni, visto che per molti vale poco Tu si que vales è una trasmissione seguita da tantissime persone, ma a molti Francesco Sole non va proprio giù, a differenza di Belen Rodriguez, che gode di un grosso apprezzamento del pubblico. Il giovane Sole non è riuscito a fare breccia nel cuore di tutti i telespettatori ed è probabile che verrà criticato aspramente anche durante Tu si que vales 2015. Ieri Belen ha pubblicato una foto che la ritrae con Francesco per ricordare ai fan di seguire Tu si que vales, programma che riserverà, anche quest'anno, molte sorprese ai telespettatori. La giuria di Tu si que vales 2015 è composta da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Mara Venier e Gerry Scotti. Una fan di Belen Rodriguez ha stroncato Sole, definendolo "un personaggio inutile". "Ma quel ragazzo accanto a te è figlio di qualcuno in Mediaset? Non lo conosce nessuno, è possibile che sta in prima serata su Canale 5? Bah", ha scritto un'altra fan sui social. Ecco un altro post offensivo, che non farà piacere a Sole: "Con tanti ragazzi in gamba e meritevoli che abbiamo in Italia dobbiamo sorbirci un essere inutile così, in una conduzione televisiva in prima serata su uno dei principali canali TV. Cose da pazzi". Il giovane conduttore di Tu si que vales, però, non deve affliggersi in quanto ha molti supporters, che lo invitano a non prendere in considerazione le critiche. "Ma perché tutti attaccate Francesco? Io nella scorsa edizione, seppur da spettatrice, ho notato il suo impegno e, sopratutto, la sua educazione, con Belen sono perfetti. Anche Simone sapeva il fatto suo ma ha più esperienza alle spalle. In conclusione aggiungo grandissimo Francesco e grandissima Belén", ha sottolineato una fan di Francesco Sole.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp