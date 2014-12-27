Torino, anziana uccisa per 15 euro da 18enne romeno

La 77enne Margherita Crivello, trovata morta qualche giorno fa davanti alla sua abitazione, non è caduta ma è stata uccisa. E' successo a Torino.

A trucidare la 77enne sarebbe stato un 18enne romeno. Pare che l'immigrato abbia rubato all'anziana 15 euro e un cellulare. Il ragazzo è stato rintracciato e messo in manette proprio grazie al cellulare rubato. Episodi del genere non fanno altro alimentare l'intolleranza che dilaga in Italia. "Un Rom. Che strano", ha scritto su Twitter il leader della Lega Nord, Matteo Salvini.

E' opportuno che le istituzioni e il governo intervengano sul tema immigrazione. Migranti sì, ma regolarizzati: di delinquenza ce n'è fin troppa in Italia.