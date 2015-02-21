Sony SmartEyeGlass: occhiali anti Google Glass, in vendita dal 10 marzo

Google ha momentaneamente messo nel cassetto il progetto dei Google Glass, occhiali per la realtà aumentata. L'idea, però, ha stuzzicato molte aziende hi-tech, che hanno iniziato a lavorare per realizzare prodotti simili, o migliori. Sony, ad esempio, sta per lanciare sul mercato gli SmartEyeGlass.

Gli occhiali per la realtà aumentata firmati da Sony potranno essere acquistati dal prossimo 10 marzo al prezzo non proprio popolare di 670 euro. Il team Sony ha riferito che, attualmente, gli SmartEyeGlass sono destinati agli sviluppatori. La montatura degli occhiali pesa 77 grammi.

Anche Sony approda, dunque, nel promettente mercato degli occhiali per la realtà aumentata, molto utili in numerosi settori, dal lavoro al tempo libero.