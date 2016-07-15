Home Attualità Ecco Chi Era Il Fautore Della Strage Di Nizza!

Ecco Chi Era Il Fautore Della Strage Di Nizza!

di Redazione 15/07/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

NIZZA, CACCIA AGLI EVENTUALI COMPLICI Lupo solitario oppure no? Mohamed Lahouaiej Bouhlel, questo il nome di colui che ieri, senza pietà, ha falciato la folla sulla Promenade Des Anglais, a Nizza, uccidendo 84 persone e ferendone quasi 100. Un simpatizzante Isis che, tuttavia, non aveva era tra i collusi col terrorismo, ma possedeva precedenti penali per aggressione. Un soggetto socialmente pericoloso, lasciato libero? Sicuramente la lascivia giuridica facilita il lavoro dei criminali. Può Mohamed Lahouaiej Bouhlel, 31 anni, naturalizzato francese, nato in Tunisia, aver fatto tutto da solo? Qualche giorno fa aveva noleggiato un camion frigo, forse già cosciente di ciò che avrebbe voluto compiere, una strage. Non solo ha travolto indistintamente uomini, donne e bambini; ha persino sparato contro chi gli ha sbarrato la strada, compreso un eroico poliziotto in moto. Come può un cittadino francese, aiutato in uno stato straniero, ripagare in questo modo chi lo ha trattato come un proprio figlio? Tra i feriti gravi, circa 50 bambini. Oggi tutti ci interroghiamo sulle modalità con cui affrontare questa strategia del terrore; ci troviamo spaesati e spaventati di fronte ad un nemico che, invisibile, ma ben concepibile, può attaccare "l'Occidente" in qualunque momento. Al momento, non risulta chiaro se Mohamed avesse dei complici o se davvero abbia compiuto tutto questo solo per un odio radicato verso la società libera che lo ha accolto. Questo odio latente risulta la miccia in grado di far esplodere una guerra da cui nessun uomo libero può salvarsi.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp