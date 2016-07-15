Uomini e Donne condotto da Tina Cipollari? Sognando il Trono Gay
15/07/2016
Nalli: "Tina tornerà a Uomini e Donne"Quando è estate se ne dicono tante e non bisogna dare molto peso ai rumors. Un chiacchiericcio che sta tenendo banco negli ultimi giorni riguarda proprio Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, fortunata trasmissione condotta dall'inossidabile Maria De Filippi. Altro che addio di Tina Cipollari a Uomini e Donne! E' stato proprio il marito di Tina, Chicco Nalli, a rivelare che la moglie non solo tornerà a Uomini e Donne ma potrebbe addirittura condurre il nuovissimo Trono Gay. Nel corso di un'intervista a Nuovo Tv, Nalli ha detto:
"Tina tornerà a Uomini e Donne, lei desidera solo rimanere accanto a Maria De Filippi, per tutto quello che lei le ha dato... So che mia moglie ci terrebbe tantissimo a fare il Trono Gay, del resto lei è un'icona gay, si è sempre battuta per i diritti civili. Da quando si è incominciato a parlare di questa nuova versione di Uomini e Donne è impazzita, sogna di partecipare a questo show rivoluzionario".
Ora è tempo di Pechino ExpressIn questo momento Tina Cipollari è in Sudamerica, impegnata come concorrente nel reality show Pechino Express. Il marito di Tina, però, non è molto lieto della partecipazione della moglie al programma: sente la sua mancanza. Nel corso di un'intervista rilasciato a Visto qualche giorno fa, Nalli ha rivelato:
"I primi 3, 4 giorni senza mia moglie ho avvertito forte la sua mancanza. Sia della presenza come compagna che come mamma dei nostri figli. Tina è il motore che fa andare avanti la nostra famiglia... Per fortuna a casa nostra si è trasferita la nipote di Tina con il suo fidanzato e mi sta dando una grande mano dal punto di vista pratico".
