Uomini e Donne condotto da Tina Cipollari? Sognando il Trono Gay

Nalli: "Tina tornerà a Uomini e Donne"

"Tina tornerà a Uomini e Donne, lei desidera solo rimanere accanto a Maria De Filippi, per tutto quello che lei le ha dato... So che mia moglie ci terrebbe tantissimo a fare il Trono Gay, del resto lei è un'icona gay, si è sempre battuta per i diritti civili. Da quando si è incominciato a parlare di questa nuova versione di Uomini e Donne è impazzita, sogna di partecipare a questo show rivoluzionario".

Ora è tempo di Pechino Express

"I primi 3, 4 giorni senza mia moglie ho avvertito forte la sua mancanza. Sia della presenza come compagna che come mamma dei nostri figli. Tina è il motore che fa andare avanti la nostra famiglia... Per fortuna a casa nostra si è trasferita la nipote di Tina con il suo fidanzato e mi sta dando una grande mano dal punto di vista pratico".

