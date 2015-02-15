Loading...

Firenze, aggressione a gazebo Lega Nord: banchetto rovesciato e bandiere distrutte

15/02/2015

Momenti di tensione, a Firenze, dinanzi a un gazebo della Lega Nord, dove 4 persone hanno assalito i militanti e distrutto bandiere e locandine. Lo ha rivelato Jacopo Alberti, vicesegretario regionale della Lega.

Ieri, verso le 11, diversi militanti leghisti stavano consegnando volantini nei pressi del centro commerciale Gignoro e, a un certo punto, 4 ragazzi si sono presentati davanti al loro stand ed hanno rovesciato un banchetto; poi hanno divelto le locandine poste sul gazebo. Jacopo Alberti ha reso noto che i teppisti proverrebbero dai centri sociali. Una guardia giurata in servizio al centro commerciale ha intimorito i 4 ragazzi che, subito, si sono dati alla fuga.

Gli agenti della Digos sono subito accorsi sul posto ed hanno tentato di ricostruire la dinamica dell'episodio. I militanti della Lega Nord si erano messi a distribuire volantini presso il centro commerciale in vista delle prossime elezioni regionali. Il numero uno della Lega, Matteo Salvini ha deciso di voler candidare come governatore Claudio Borghi, noto economista che ha origini senesi. Oggi Borghi mostrerà il suo programma proprio a Siena. Speriamo che non ci siano altri raid molesti e incivili.

