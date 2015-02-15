Trapani, bimbo rimandato a casa dai medici: muore. Meningite fulminante?

Sicilia ancora travolta dal ciclone malasanità. Dopo la tremenda vicenda della neonata morta per assenza di un posto letto, un altro episodio sconvolge l'isola. Daniel Cesanello, bimbo di Guarrato (Trapani) è deceduto nell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

Il piccolo era stato ricoverato qualche ora prima della morte perché aveva febbre alta. Precedentemente, però, i medici lo avevano rimandato a casa, dicendo ai genitori che aveva solo l'influenza. Il padre e la madre di Daniel, però, avevano notato che le condizioni di salute del figlio peggioravano, ritenendo di portarlo nuovamente in ospedale.

Sulla pelle di Daniel erano comparse anche macchie rosse. L'Asp di Trapani non esclude che il decesso del piccolo possa essere stato dovuto a una meningite fulminante.