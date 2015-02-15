Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Trapani, bimbo rimandato a casa dai medici: muore. Meningite fulminante?

Redazione Avatar

di Redazione

15/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Sicilia ancora travolta dal ciclone malasanità. Dopo la tremenda vicenda della neonata morta per assenza di un posto letto, un altro episodio sconvolge l'isola. Daniel Cesanello, bimbo di Guarrato (Trapani) è deceduto nell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

Il piccolo era stato ricoverato qualche ora prima della morte perché aveva febbre alta. Precedentemente, però, i medici lo avevano rimandato a casa, dicendo ai genitori che aveva solo l'influenza. Il padre e la madre di Daniel, però, avevano notato che le condizioni di salute del figlio peggioravano, ritenendo di portarlo nuovamente in ospedale.

Sulla pelle di Daniel erano comparse anche macchie rosse. L'Asp di Trapani non esclude che il decesso del piccolo possa essere stato dovuto a una meningite fulminante.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

"Cenerentola" apprezzato alla Berlinale: in sala dal 12 marzo

Articolo Successivo

Firenze, aggressione a gazebo Lega Nord: banchetto rovesciato e bandiere distrutte

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016