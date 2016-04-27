Home Home "Formation Word Tour" di Beyoncé parte oggi da Miami

di Redazione 27/04/2016

Beyoncé, la splendida ex Destiny's Child, ha fatto uscire a sorpresa il suo nuovo disco, "Lemonade", ricco di collaborazioni importanti "Lemonade" è stato anticipato dal singolo "Formation", uscito lo scorso febbraio nello stesso periodo in cui Beyoncé si è esibita durante l'intervallo al Super Bowl, assieme ai Coldplay e a Bruno Mars. Hanno collaborato con Beyoncé nella realizzazione del suo sesto album in studio artisti come Kendrick Lamar, Jack White e The Weeknd. Ovviamente, fondamentale anche l'apporto del marito Jay-Z, noto rapper americano. Per ogni brano di "Lemonade" Beyoncé ha fatto uscire un video. Nella clip di "Lemonade", brano che dà il titolo all'intera opera compaiono anche le madri di Trayvon Martin e Michael Brown, i due ragazzi afroamericani uccisi dalla Polizia due anni fa. Molti hanno tacciato l'artista di boicottare la Polizia Usa con tali video. Lei ha replicato subito, sottolineando che apprezza il lavoro nobile dei poliziotti americani che, ogni giorno, assicurano sicurezza ed ordine pubblico, ma non accetta episodi come quelli avvenuti nel 2014 a Ferguson e in Florida. Beyoncé ha definito "Lemonade" il suo secondo visual album, visto che ogni brano è corredato da un elettrizzante video. Il sesto capolavoro dell'artista è stato pubblicato a sorpresa qualche giorno fa su Tidal, piattaforma di Jay-Z. Quest'ultimo appare in un video. Nelle clip, comunque, si notano personaggi famosi come Serena Williams. I fan di Beyoncé aspettavano da molto tempo l'uscita di un nuovo disco della loro beniamina che, ora, si accinge ad esibirsi dal vivo: il "Formation World Tour" inizia proprio oggi, 27 aprile, da Miami. Tante tappe in America e in Europa. Ricordiamo che la celebre popstar canterà anche in Italia, precisamente allo Stadio Meazza di Milano, il prossimo 18 luglio. Beyoncé ha previsto una sola tappa in Italia. Nel vocabolario di Beyoncé non esiste la parola flop: tutti i suoi dischi e i suoi brani si sono sempre piazzati tra le prime posizioni delle classifiche mondiali. Probabilmente anche "Lemonade" balzerà subito in vetta alle classifiche dei dischi più venduti. A differenza di molte celebri colleghe come Cristina Aguilera e Britney Spears, Beyoncé non ha conosciuto mai battute d'arresto, è stata sempre al top. Insomma, è lei oggi la vera regina del pop. Non è un caso che, secondo i dati diffusi dal magazine Billboard, Beyoncé sia stata incoronata come l'artista afroamericana più pagata della storia, battendo 'mostri sacri' della musica mondiale come Prince e Michael Jackson. L'ex Destiny's Child incassò oltre 200 milioni di dollari grazie allo stupefacente Mrs Carter World Tour, tournée che tocco 23 Paesi in 4 continenti e vendette quasi 2 milioni di biglietti. Un vero record che solo Beyoncé ha saputo realizzare. Beyoncé è bella, ricca, famosa e felicemente sposata con Jay-Z, rapper americano con cui ha collaborato e collabora spesso. I due hanno più volte affermato di volere altri figli: certo, non gli mancano i soldi per mantenerli, no? L'ultima importante performance live di Beyoncé risale allo scorso febbraio, in occasione del Super Bowl 2016. La popstar estasiò il pubblico assieme ai colleghi Coldplay. Ricordiamo che il gruppo capitanato da Chris Martin e Beyoncé hanno recentemente collaborato nel singolo "Hymn for the Weekend", contenuto nel nuovo disco della band britannica.

