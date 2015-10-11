Home Home Formula 1: Hamilton batte Senna, Trionfo in Russia. Rosberg Out

di Redazione 11/10/2015

E' andata male a Nico Rosberg, pilota della Mercedes, durante il Gp di Russia. Un'avaria della monoposto lo ha costretto al ritiro. Le immagini di Nico, sconsolato nei box Mercedes, parlano da sole "Dopo il rientro in pista della safety car, si è rotto il pedale dell'acceleratore. Non riuscivo a mollare l'acceleratore. Un peccato incredibile", ha asserito Rosberg dopo essersi ritirato. Il pilota della Mercedes stava effettuando l'ottavo giro quando, all'improvviso, la sua auto ha detto 'no'. Episodi del genere possono accadere ma, certo, quando si domina una gara rattristano il pilota. Rosberg, nel momento della rottura dell'acceleratore, dominava la gara. Il pilota della Mercedes imputa l'episodio alla sfortuna: "Ci sono tantissime componenti in una vettura di F1 e oggi se n'è rotta una che non aveva mai dato problemi. Una sfiga incredibile, io comunque non mollo, andrò in Texas per provare a vincere". Rosberg è triste mentre Hamilton è al settimo cielo. Lewis ha affermato al termine della gara: "Ero pronto a un bel duello con Nico, poi lui si è dovuto ritirare, è un vero peccato per il team ma per me è stata una gara da sogno. E' un momento speciale per me, arrivare a 42 vittorie, una in più del grande Ayrton Senna, è davvero un traguardo eccezionale. Ringrazio il pubblico di Sochi nel finale quando ho visto Vettel avvicinarsi ho anche sperato che potessimo ingaggiare un bel duello per i tifosi". Lewis non dimentica mai di congratularsi col suo team, in quanto, come sempre, ha lavorato sodo: "Il team ha fatto davvero un grande lavoro, non posso che ringraziarli".

