Francesca De André querela padre Cristiano per autobiografia "La versione di C."

"Parlare di sua figlia, per mio padre, è gossip, siamo a questi livelli. L'atteggiamento di mio padre non è da persona pulita o consapevole degli errori che ha commesso. L'atteggiamento, il farfugliare, l'essere impacciato davanti a queste domande dà delle dimostrazioni. Ogni persona può farsi un'idea ben chiara... Come figlia, mi aspettavo che un padre iniziasse a ragionare dopo le dichiarazioni che ho fatto io in passato. E invece lui rincara le dosi, sono delusa, non ho parole. Quando ho letto i contenuti di quel libro, falsità su mia madre, i miei fratelli e su di me, sono rimasta veramente delusa".

"Nel libro lui dichiara che mia madre e che noi figli facciamo schifo. Ha già detto abbastanza. C'è anche un libro dove Sabrina (seconda moglie del figlio di 'Faber', ndr) rilasciò un'intervista dopo essere stata picchiata da mio padre. Venne fuori anche la foto di lei. Tutti si può trovare tramite una ricerca su Internet. Queste cose mio padre ha continuato a farle. Non invento niente, lui inventa. Io e i miei fratelli abbiamo ricordi ben chiari".

"Mia madre è sempre stata predisposta a farli avere un rapporto normale con noi figli. Stavamo ore ad aspettarlo ma lui aveva qualcosa di meglio da fare. Mia madre non è psicopatica, è normalissima e sanissima. Come si è permesso di parlare così di mia madre? Non le è stato tolto l'affidamento, io ho deciso di andare a vivere con mio padre. La convivenza con lui è stata un trauma per me. Come mai, nel libro, non ne ha parlato? Tutto ha fatto tranne di avere un atteggiamento da padre: ho subito situazioni traumatiche. Ho visto cose che non auguro a nessuno, che anche lui si vergogna di raccontare. Questa persona non ha cuore, come fai a parlare così della madre dei tuoi figli?".

"C'è un esposto legale contro mio padre. Quando uno parla così in un libro è normale aspettarselo".

"Mio padre è stato un alcolista ma io ero bambino e capivo il suo male di vivere. Anche io ho fatto tante cavolate per anestetizzare il dolore ma nessuno ha avuto comprensione. Quando avevo 24 anni, un giudice mi ha tolto l'affidamento dei miei figli. Potevo vederli una volta ogni due settimane".

Francesca De André, nipote dello straordinario cantautore italiano, è ai 'ferri corti' col padre Cristiano. Lo ha confessato lei stessa a Domenica Live, trasmissione della domenica condotta da Barbara D'Urso. Francesca ha detto di aver querelato il padre dopo la pubblicazione dell'autobiografia "La versione di C.". A Domenica Live si è deciso di mandare in onda il celebre battibecco radiofonico, durante la trasmissione La Zanzara, tra Cristiano De André e Giuseppe Cruciani. Francesca ha chiosato così le parole del celebre padre:Nella sua autobiografia, Cristiano De André non ha riservato belle parole per la moglie, madre di Francesca. Quest'ultima non accetta le critiche del padre nei confronti dei suoi parenti, lei compresa:Tutto quello che ha scritto Cristiano nel suo libro autobiografico riguardo alla De Cespedes, dunque, è infondato secondo Francesca:Francesca De André non approva decisamente l'atteggiamento del padre, un uomo, a suo avviso, che ha trattato molto male la famiglia. La ragazza ha anche smentito le parole del cantautore secondo cui lei si è fatta influenzare dalla madre nelle opinioni. Il libro di Cristiano De André è pieno disecondo Francesca, ed è per questo che verranno adite le vie legali:Le bordate della De André contro il padre non finiscono. La ragazza è stanca di un padre distante, scellerato e falso, una persona che è stata non solo assente ma anche "deleteria". Francesca ha rivelato, qualche mese fa, che in 26 anni il padre non le ha mai fatto una telefonata perché, in fondo, per lui i figli sono solo un costo. Le continue stilettate della figlia fanno male e allora, Cristiano, cerca di discolparsi tirando in ballo anche il padre, il celebre Faber:Chissà quando finirà (se avrà una fine) questa faida nella famiglia De André?